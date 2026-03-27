Darinka Ramírez dio a luz a su segunda bebé, fruto de su relación con el empresario Sebastián González. La modelo lo anunció en sus redes sociales al compartir dos imágenes en las que se le ve mientras carga y amamanta a la recién nacida. Junto a ella estaba su pareja.

El parto habría iniciado en horas de la tarde del viernes 27 de marzo. La influencer de 25 años fue vista de buen ánimo, por lo que no se habrían presentado complicaciones durante el nacimiento. Darinka presentó a la pequeña ante sus seguidores con el siguiente mensaje: ‘Llegaste a duplicar mi amor y a completar mi mundo. Bienvenida, mi segunda princesa’, escribió.

Darinka Ramírez se convirtió en madre por segunda vez. Foto: Instagram.

Empresario constructor Sebastián González estuvo en el parto de Darinka Ramírez

Sebastián González, padre de la segunda hija de Darinka Ramírez, acompañó en todo momento a su pareja durante el parto. En las fotografías que ella compartió, a él se le ve sonriente y orgulloso por la llegada de la bebé.

Meses atrás, la modelo compartió videos que evidenciarían la buena relación que el empresario constructor mantiene con la hija que Darinka tiene con Jefferson Farfán. Incluso, según contó la influencer, le regaló una camioneta para facilitar su movilidad con la pequeña de tres años y también la apoyó con el pago del colegio.

“Las adoro con todo mi corazón, agradecido con Dios y la vida por tenerlas”, fue el mensaje que González compartió, en referencia a su novia e hijastra, durante una sesión de fotos.