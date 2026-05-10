Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Darinka Ramírez se pronunció luego de asegurar que Jefferson Farfán busca reducir considerablemente la pensión de alimentos para la hija que tienen en común. La modelo contó que el exfutbolista ya no querría depositarle los S/7.000 establecidos desde marzo de este año, sino solo S/4.200.

Por esa razón, reaccionó indignada y afirmó no poder creer que el conductor de 'Enfocados' quiera reducir la calidad de vida de su bebé. "Es público el estilo de vida que lleva él, los lujos que se da. Sin embargo, que quiera bajar la pensión a su propia hija o no quiera brindarle la calidad de vida que puede darle, no me parece", declaró para Trome.

Darinka reveló que los S/7.000 que entrega Jefferson Farfán no alcanzan

Darinka Ramírez también mencionó que los S/7.000 que Jefferson Farfán le deposita cada mes para la manutención de la hija que tienen no alcanzan para cubrir todas sus necesidades. Por ello, expresó su molestia al enterarse de que ese monto podría reducirse drásticamente.

"Si tú dices que amas a tu hija, ¿por qué la expones totalmente (en redes sociales)? Entonces, ¿por qué reducir el monto? Eso (dinero de la pensión) no es para mí, porque a las finales ni siquiera el monto que brinda cubre todas las necesidades de mi hija", expresó la modelo de 26 años.

Por otra parte, el abogado de Darinka ya busca adelantar la audiencia entre su patrocinada y el exfutbolista. "La otra parte (Farfán) ha presentado una apelación indicando que solo puede dar una pensión de 4 mil 200", señaló Wilmer Arica.

Darinka Ramírez cuenta que su pareja y ella pagaron el nido de su bebé

En febrero de este año, Darinka Ramírez contó que ella y su pareja, el empresario Sebastián Gonzales, se encargaron de pagar el nido de la pequeña que tiene con Jefferson Farfán. Además, reaccionó molesta con el exfutbolista al detallar la lista de gastos que asumió para matricular a la bebé.

"Bueno, yo ya hice el pago inicial, la matrícula, se tiene que pagar la mensualidad, sus útiles ya han sido entregados, su uniforme, son varios pagos, ¿no? (¿Y todo eso tú has cubierto todo?), Y mi pareja, que es mi soporte ahorita", finalizó.