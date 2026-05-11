Durante su pelea, Gigi Mitre tildó de "amante" a Pamela Franco, lo que enfureció aún más a Christian Cueva. | Foto: composición LR/Instagram/Willax

Durante su pelea, Gigi Mitre tildó de "amante" a Pamela Franco, lo que enfureció aún más a Christian Cueva. | Foto: composición LR/Instagram/Willax

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¡Christian Cueva estará en vivo en ‘Amor y Fuego’ por primera vez! El futbolista promete sacudir el set del programa conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González ‘Peluchín’, con quienes anticipa un encuentro sin filtros tras el fuerte cruce de palabras que mantuvieron durante una llamada telefónica por los comentarios sobre su relación con Pamela Franco. La expectativa es alta, pues el jugador ha dejado entrever que no se guardará nada frente a las cámaras.

El deportista, aún esposo de Pamela López y actualmente integrante del equipo Juan Pablo II College, envió un mensaje directo a los presentadores, que han sostenido una postura crítica respecto a su mediático vínculo con la cantante.

Christian Cueva listo para enfrentar a Gigi Mitre y ‘Peluchín’: “Llegó el día”

El anuncio llegó acompañado de un mensaje directo a los conductores, que rápidamente se viralizó en redes sociales. “Rodrigo y Gigi, llegó el día”, manifestó Christian Cueva en un video que generó expectativa entre sus seguidores. El futbolista confirmó que estará presente por primera vez en el set de ‘Amor y Fuego’ este lunes 11 de mayo, a través de la señal de Willax.

Tras ese saludo, el mediocentro ofensivo dejó en claro que no piensa esquivar ninguna de las preguntas que le planteen los presentadores, reconocidos por su estilo frontal y sin concesiones. “Voy a estar en ‘Amor y Fuego’ respondiendo todas sus preguntas”, aseveró en el adelanto de la esperada emisión, que anticipa convertirse en uno de los momentos más comentados del programa de espectáculos.

“Eres tan ligera para hablar”: Christian Cueva increpó a Gigi Mitre por sus palabras hacia Pamela Franco

En el avance difundido por ‘Amor y Fuego’ se revivieron los momentos más tensos del enfrentamiento entre Christian Cueva y los conductores del programa. En una de las escenas, ‘Peluchín’ lo tildó de “maleducado y prepotente”, mientras que el futbolista respondió con dureza, cuestionando su rol como presentador: “Día a día tienes unas cámaras donde se te da la gana de decir lo que tú quieras”.

La discusión escaló aún más cuando Gigi Mitre recordó que su labor es comentar los hechos que las figuras de la farándula hacen públicos. Sin embargo, la situación se tornó más delicada cuando se refirió a Pamela Franco como “amante”, lo que incrementó la furia de Cueva. “Eres tan ligera para hablar”, le increpó, dejando atónitos a los presentes en el set.

Tras aquel incidente, ocurrido durante una llamada en vivo en 2025, el popular ‘Aladino’ pidió perdón en el podcast de Jefferson Farfán y reconoció que se había excedido en sus reacciones. Los conductores aceptaron sus disculpas, aunque dejaron en claro su descontento por cómo se manejó la situación.