Tula Rodríguez se conmueve al ver a su padre de 84 años feliz tras votar en las elecciones 2026: “Cumpliendo su deber”

Tula Rodríguez se conmovió al ver las imágenes en las que su padre, 'Don Tulo', se mostró contento al ejercer su derecho al voto durante las elecciones 2026, pese a que no estaba obligado a hacerlo por normativa al tener 84 años.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de televisión decidió compartir las imágenes en las que su progenitor aparece dentro del local de votación y luego mostrando su dedo manchado con tinta, dejando en claro que su sufragio fue un éxito.

'Don Tulo', padre de 84 años de Tula Rodríguez. Foto: Instagram.

Tula Rodríguez y su reacción al ver feliz a su padre tras votar en elecciones

“Don Tulo cumpliendo con su deber de votar”, escribió Tula Rodríguez, de 48 años, al compartir fotografías en las que su padre aparece sonriente tras participar en las elecciones, dejando en claro que su edad no es un impedimento para cumplir con su compromiso como ciudadano.

Cabe recordar que la influencer no se encuentra en Perú, por lo que no pudo votar en estas elecciones 2026. Actualmente, está en el extranjero acompañando a su hija Valentina Carmona, con el objetivo de apoyarla en su nueva etapa académica fuera del país.

“Ya llegamos al destino donde Valicha (Valentina) va a estudiar; todavía no estamos en el campus, el domingo ya... Ahorita estamos descansando... Gracias por los buenos deseos, por estar siempre pendientes y sus oraciones”, compartió la actriz de 'Los otros Concha'.

Tula Rodríguez entristece al distanciarse de su hija por motivo de viaje

Días atrás, Tula Rodríguez había compartido un emotivo mensaje sobre la partida de su hija al extranjero. Si bien la influencer lo acompañará por unos días, luego tendrá que retornar al Perú. Frente a esto, expresó lo complicado que será afrontar ese momento.

“Este es un video difícil… estoy contenta, pero no sé si realmente lo estoy”, señaló la conductora de televisión, mostrando su tristeza por la nueva vida que tendrá Valentina Carmona afuera. Sin embargo, se mostró confiada en que las cosas saldrán bien para su heredera. “Estoy segura de que le esperan cosas maravillosas”, finalizó.