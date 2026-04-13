Tula Rodríguez vivió un emotivo momento al acompañar a su hija Valentina en su llegada a Estados Unidos, donde inició una nueva etapa académica. La conductora compartió imágenes del recorrido por la prestigiosa universidad donde estudiará la joven de 17 años, quien seguirá la carrera de audiología.

“No tengo palabras para describir este momento, solo puedo decir que estoy feliz y orgullosa por este nuevo paso de mi Vale”, expresó conmovida. Sin embargo, la exvedette no pudo contener las lágrimas al despedirse de su hija, a quien viajó a acompañar por algunos días junto a una amiga Pilar. “Te amo y todo va a estar bien. Estaremos separadas por la distancia, pero unidas por un mismo sentimiento. Te amo hasta el infinito”, manifestó.

Tula Rodríguez muestra la prestigiosa universidad donde estudia su hija

Durante su estadía, Tula Rodríguez y su hija recorrieron las instalaciones del campus universitario, que destaca por su gran tamaño y modernas instalaciones. La joven recibió orientación sobre su nueva etapa académica, incluyendo información sobre los cursos que llevará en la carrera de audiología.

La joven se mostró emocionada por este importante cambio en su vida, mientras su madre documentaba cada instante en redes sociales. La conductora solo permanecerá algunos días en Estados Unidos, ya que su hija continuará sola esta nueva etapa universitaria, marcando así un importante paso en su independencia.

Tula Rodríguez reveló por qué se sometió a delicada operación

La actriz compartió en redes los detalles sobre su condición médica, con el objetivo de aclarar especulaciones. Según explicó, Valentina nació con atresia aural, una condición que implicó la ausencia de una de sus orejas. “Cuando mi hija nació, vino con una condición. Nació con atresia aural, sin una orejita, que es la derecha. Yo fui a operarla con mi esposo aún en vida y nos fuimos al extranjero para ponerle la orejita”, relató la conductora, recordando el apoyo de su fallecida pareja, Javier Carmona.

Asimismo, la también empresaria indicó que su hija presentaba una asimetría facial, por lo que se tenía prevista una intervención cuando su desarrollo óseo estuviera completo. “Sabíamos que íbamos a tener que hacer una operación cuando ella tenga todo el sistema óseo al 100%, que era a partir de los 16 o 17 años”, precisó.