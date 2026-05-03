Magdyel Ugaz emocionó al sincerarse sobre uno de los logros más importantes que alcanzó gracias a su trayectoria como actriz. La protagonista de 'Señora del destino' contó que su trabajo en cine, teatro y televisión le permitió mejorar la calidad de vida de su familia, al punto de comprarle un departamento a su madre, Blanca del Castillo.

La recordada ‘Teresita’ de ‘Al fondo hay sitio’ explicó que hoy valora más la tranquilidad y el tiempo en familia que el reconocimiento profesional. “Cuando creía que el éxito era necesario para ser feliz, fue cuando más triste y vacía me sentí”, confesó la actriz de 41 años en una entrevista con Trome. Ahora, aseguró que su prioridad es “estar tranquila, en paz”, rodeada de las personas que ama.

Magdyel Ugaz le compró un departamento a su madre y recuerda el sacrificio de sus padres

Durante la entrevista, Magdyel Ugaz recordó con orgullo los sacrificios que realizaron sus padres durante su infancia. La actriz reveló que su padre trabajaba como chofer de micro, mientras que su madre se encargaba de cobrar los pasajes. Más adelante, su progenitora decidió viajar al extranjero en busca de mejores oportunidades para la familia.

“Que mi mamá viva en Perú, cerca de mi casa. Trabajaba y mucho. Mi papá era chofer de micro y ella cobraba, después se fue al extranjero. Ahora la tengo todos los días conmigo, vive al lado”, expresó con emoción. Para la actriz, poder compartir esta etapa con su madre representa uno de los mayores regalos que le dejó su carrera artística.

Magdyel Ugaz y su madre. Foto: Facebook

Asimismo, la recordada protagonista de 'Dina Paucar' contó que comprarle un departamento cercano al suyo permitió fortalecer aún más su vínculo familiar y disfrutar de momentos cotidianos juntas. “Vemos la telenovela juntas”, comentó.

La actriz peruana también reflexionó sobre cómo cambiaron sus prioridades con el paso del tiempo. Más allá de la fama y el éxito, sostuvo que la verdadera felicidad está en la paz interior, la salud y el tiempo compartido con su familia.