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El conmovedor último deseo del cómico ambulante Pompinchú antes de fallecer: "Puede suceder cualquier cosa"

El cómico ambulante Pompinchú dejó un emotivo mensaje desde el hospital antes de su fallecimiento el 1 de mayo, generando gran impacto en su público. Hoy, su último deseo cobra fuerza.

Cómico ambulante Pompinchú falleció el 1 de mayo. Foto: Composición LR/Captura/Facebook
Cómico ambulante Pompinchú falleció el 1 de mayo. Foto: Composición LR/Captura/Facebook
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El Perú despidió el pasado 1 de mayo a Alfonso Mendoza, conocido popularmente como Pompinchú, uno de los rostros más recordados de los cómicos ambulantes. El artista, de 55 años, falleció tras varias semanas internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), afectado por fibrosis pulmonar y complicaciones renales que deterioraron progresivamente su salud.

La noticia fue confirmada por su hermano, Raymundo Mendoza, y provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas del comediante peruano recordaron su trayectoria y lucha. Durante sus últimos días, continuó comunicándose con su público mediante videos en los que no solo evidenciaba su delicado estado, sino que también compartía reflexiones que este miércoles adquieren un profundo significado.

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Pompinchú y su último anhelo antes de partir

En medio de su hospitalización, Pompinchú compartió un mensaje que trascendió lo personal para convertirse en una advertencia dirigida a miles de familias. Desde su experiencia como paciente, insistió en la importancia de acompañar activamente a los seres queridos internados y mantenerse informados sobre su evolución médica.

"Es muy importante que estés presente, preguntar al doctor por qué lo han cambiado, qué le está haciendo bien o qué no le está haciendo bien… Preocúpate por tu enfermo, porque puede suceder cualquier cosa", expresó el cómico ambulante en uno de sus registros más difundidos. Estas palabras, pronunciadas antes de su traslado definitivo a UCI, reflejan la incertidumbre que enfrentaba y la necesidad de vigilancia constante en entornos hospitalarios.

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La comedia hasta el final de sus días: Pompinchú nunca dejó las risas de lado

A pesar del avance de la enfermedad, Pompinchú mantuvo intacta su esencia. Incluso en los momentos más críticos, el cómico ambulante recurrió al humor como una forma de sobrellevar la situación y conectar con su audiencia. En uno de sus últimos videos relató, con su estilo característico, el temor que sentía ante un posible ingreso a cuidados intensivos.

"¿Cómo voy a ir a UCI si estoy con todas las pilas?", comentó en tono jocoso, añadiendo bromas sobre personajes ficticios que lo “defenderían” para evitar su traslado. Este contraste entre el humor y la gravedad de su condición evidenció su compromiso con hacer reír, incluso en circunstancias adversas.

Su capacidad para generar sonrisas en medio del dolor consolidó el cariño del público hacia Pompinchú, quien se mantuvo activo en redes sociales hasta que su estado lo permitió. La figura del cómico ambulante queda así marcada por una despedida que combina sensibilidad, humanidad y una identidad artística que nunca abandonó.

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