El velorio de ‘Pompinchú’, realizado este sábado 2 de mayo en la sede del Ministerio de Cultura, estuvo marcado por emotivas muestras de cariño de sus seguidores, pero también por un episodio inesperado que alteró la solemnidad del homenaje. La propia hija del cómico, identificada como Rosa, protagonizó un escándalo con otra asistente, quien la acusó de no haber acompañado a su padre durante su delicado estado de salud.

La discusión se tornó tan intensa que la primogénita del recordado artista abandonó la sala con una pequeña en brazos, mientras varias voces exigían respeto por la memoria del humorista. El incidente contrastó con el ambiente de despedida, en medio de la conmoción por la pérdida de uno de los referentes de la comicidad popular.

Hija de ‘Pompinchú’ protagoniza escándalo en velorio del cómico

Alfonso González Mendoza, conocido en la comicidad peruana como ‘Pompinchú’, falleció a los 55 años el viernes 1 de mayo, tras permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos y no superar las complicaciones derivadas de una cirugía de cadera. Tras confirmarse la noticia, el Ministerio de Cultura dispuso una de sus salas para que el público, familiares y amigos pudieran despedirse del artista el sábado 2 de mayo. Entre los asistentes estuvo su hija Rosa, cuya presencia derivó en un altercado con otra mujer.

En las imágenes del incidente se observa a Rosa enfrentándose a gritos con la asistente, quien repetía insistentemente: “¿Qué verdad?”. En respuesta, la hija del cómico aseguró contar con pruebas y advirtió que podía mostrarlas, afirmando que tenía varias. La otra mujer replicó con la misma vehemencia: “¿Qué pruebas?”, cuestionando la existencia de esos supuestos registros a los que hacía referencia.

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“¿Para eso quieren más show?”: hija de ‘Pompinchú’ hace reclamo antes de ser retirada de velorio

En medio del altercado, un hombre vestido con camisa negra se acercó a la hija de ‘Pompinchú’ para acompañarla hacia la salida. Desde la distancia, la otra mujer continuó increpándola con dureza: “No jod**. Cuando su papá ha estado mal, nunca ha estado”. Rosa, visiblemente fastidiada, le respondió al sujeto con un reclamo directo: “¿Pero quién ha empezado?”. Su molestia se intensificó cuando acusó a algunos presentes de buscar polémica con fines mediáticos. “¿Qué quieren, hacer más show para que sigan grabando sus en vivo? ¿Para eso quieren más show? ¿Para que sigan grabando en vivo?”, señaló.

La tensión se trasladó al ambiente de la sala, donde varias voces se alzaron para exigir calma y respeto por la memoria del comediante. Expresiones como “Respeten”, “Cálmense” y “¿No pueden respetar?” se escucharon mientras Rosa, con un bebé en brazos, era escoltada junto a un grupo, con el objetivo de evitar que la situación se agravara aún más.