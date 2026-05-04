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Hija de Pompinchú reaparece tras protagonizar escándalo en velorio de cómico ambulante y manda fuerte mensaje: "No me sentí cómoda allá"

Rosa, hija de Pompinchú, no calló más y reveló por qué se fue del velorio de su padre tras encarar a otra mujer que la acusó de no estar presente cuando el cómico ambulante estuvo enfermo.

Rosa, hija de Pompinchú, protagonizó altercado con otra mujer en velorio del cómico ambulante. Foto: Composición LR/Captura/América/TikTok
Rosa, hija de Pompinchú, protagonizó altercado con otra mujer en velorio del cómico ambulante. Foto: Composición LR/Captura/América/TikTok
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Rosa, hija de Pompinchú, decidió pronunciarse luego de la controversia ocurrida durante el velorio del recordado cómico ambulante, realizado en el Ministerio de Cultura. La joven negó que haya sido expulsada del lugar y sostuvo que su salida respondió a una decisión personal, tomada después de sentirse incómoda por situaciones ocurridas durante la despedida de su padre.

El fallecimiento del artista, registrado el 1 de mayo a causa de fibrosis pulmonar, generó profundo pesar entre familiares, amigos, seguidores y figuras vinculadas al ambiente artístico. Sin embargo, el homenaje póstumo se vio empañado por un altercado que tuvo como protagonista a Rosa, quien ofreció su versión en declaraciones para el programa ‘América hoy’.

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Hija de Pompinchú aclara incidente en el velorio de su padre

La hija de Pompinchú aseguró que permaneció algunas horas en el velorio de su padre, pero luego optó por retirarse debido al ambiente que se generó en el lugar. Según explicó, antes de marcharse se despidió del cómico ambulante y le comunicó simbólicamente su decisión de alejarse del Ministerio de Cultura.

“Pude estar un par de horas ahí acompañándolo, de ahí me retiré. Le dije a mi papá que me iba a retirar por cosas que pasaron ahí en el velatorio, que no me sentía cómoda allá. Decidí retirarme, no me retiraron”, declaró.

Tras abandonar el recinto, Rosa señaló que se dirigió a la casa de su abuela, lugar donde Pompinchú vivió durante más de una década. Allí, según relató, decidió velar algunas prendas de vestir de su padre en compañía de personas cercanas al artista, entre ellas un amigo del humorista y vecinos de la zona.

“Pude velar su ropa, más tranquila, en compañía de personas que realmente lo aman, lo estiman y realmente lo han querido a mi papá”, expresó Rosa, al explicar por qué consideró más adecuado despedirse en un espacio íntimo y familiar.

PUEDES VER: Querido cómico 'Pompinchú' recibe el último adiós en velorio abierto al público en el Ministerio de Cultura

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¿Qué pasó en el velorio de Pompinchú?

El velorio de Pompinchú reunió a familiares, amistades, seguidores y personas del entorno artístico que acudieron para rendir homenaje al cómico ambulante. La jornada, marcada inicialmente por muestras de dolor y afecto, se vio alterada por una fuerte discusión.

De acuerdo con lo ocurrido, Rosa sostuvo un intercambio verbal con otra asistente, lo que generó momentos de tensión entre los presentes. Durante el enfrentamiento, la otra persona involucrada le preguntó reiteradamente: “¿Qué verdad?”, mientras la hija del artista afirmaba tener pruebas sobre sus declaraciones.

El cruce subió de tono cuando la misma asistente insistió: “¿Qué pruebas?”, cuestionando lo señalado por Rosa. En medio de la discusión, también se escucharon frases dirigidas contra la joven, como: “No jod**. Cuando su papá ha estado mal, nunca ha estado”.

Ante esos comentarios, Rosa respondió: “¿Pero quién ha empezado?”. Además, cuestionó que algunas personas siguieran grabando el incidente en vivo durante una despedida familiar. “¿Qué quieren, hacer más show para que sigan grabando sus en vivo? ¿Para eso quieren más show? ¿Para que sigan grabando en vivo?”, manifestó durante el altercado.

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