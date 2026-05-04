La hija del recordado cómico Pompinchú, Rosa, reapareció en el programa ‘América hoy’ para compartir uno de los momentos más duros de su vida tras la partida de su padre. Aún afectada por la pérdida, la joven no pudo contener el llanto al recordar las palabras que el humorista le dedicó antes de fallecer, en medio de su lucha contra una enfermedad pulmonar. “Me dijo que me cuidara mucho, que cuidara mucho a mis hijos”, expresó conmovida.

Durante el programa de Janet Barboza, la hija del comediante confesó que todavía no logra asimilar la muerte de su padre, quien falleció a los 55 años luego de permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “Hasta ahorita no me lo creo, para mí sigue vendiendo en el Centro y me va a decir en cualquier momento que baje con mis hijos”, manifestó.

Hija de Pompinchú recuerda entre lágrimas las últimas palabras de su padre

Rosa relató con detalle cómo fueron los últimos días de su padre, Alfonso González Mendoza, quien pese a su delicado estado de salud continuó trabajando hasta donde le fue posible. El cómico fue internado en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, donde finalmente perdió la vida a causa de una fibrosis pulmonar, enfermedad que deterioró progresivamente su estado.

Entre lágrimas, su hija recordó la última conversación que tuvo con él antes de que ingresara a UCI. “Me dijo que me cuidara mucho, que cuidara mucho a mis hijos, que quería que Ricardo con Jeffrey sigan grabando, que su página siga como está, que él iba a salir, que no llore, que esté tranquila”, contó. Asimismo, reveló cuál fue su respuesta en ese momento: “Yo le dije que lo amaba, que él era fuerte e iba a salir, que sus nietos lo esperaban”.

PUEDES VER: Laura Spoya ignora la suspensión de su licencia y es captada manejando camioneta tras accidente

La joven también compartió el dolor que atraviesan sus hijos tras la pérdida de su abuelo, especialmente su hija mayor, quien tenía un vínculo muy cercano con él. “Mi papá me dio la dicha de poder firmar a mi hijo, él lleva su apellido, él es el que lo siente más ahorita, se le nota triste, decaído. Es difícil explicarle a un niño de 4 años que no va a poder volver a ver a su papito”, expresó.