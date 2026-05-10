Celine Aguirre fue eliminada de ‘La granja VIP Perú’ a menos de dos semanas de su regreso, perdiendo la oportunidad de ganar S/100.000. Foto: captura Youtube | Foto: captura Youtube

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A menos de dos semanas de haber regresado a 'La granja VIP Perú' por su revancha, Celine Aguirre fue eliminada y tuvo que decir adiós a la competencia y a los S/100.000 de premio. Minutos después de su salida y de despedirse de su amiga Mónica Torres, la actriz se reunió con Ric La Torre y Luciana Roy para analizar su estadía en la casa hacienda. También cuestionó a algunos de sus compañeros, sobre todo a los del equipo 'Las Víboras'.

Durante su participación en 'El Post Show', Celine Aguirre cuestionó duramente a Pablo Heredia, quien el viernes 8 de mayo la traicionó y la mandó a la zona de eliminación, donde estaban Mónica Torres, Shirley Arica y Samahara Lobatón. Finalmente, la actriz fue la que menos votos recibió por parte del público.

Celine Aguirre tilda de 'manipulador' a Pablo Heredia

Celine Aguirre se despidió de 'La granja VIP' la noche del sábado 9 de mayo y no dudó en criticar duramente a Pablo Heredia, cuando Ric La Torre le contó que el equipo de 'Las Víboras' había acordado traicionar a Gabriela Herrera y no a ella. Sin embargo, el argentino les llevó la contra y decidió mandarla a la zona de eliminación.

“No le creo nada a Pablo, es el peor de todos. No le creo nada. Es el más manipulador. Él está bien con Dios y con el diablo. Es lo peor que hay ahí dentro. Porque las otras víboras, por lo menos, en la cara te lo dicen, no son sinvergüenzas. Y eso de alguna manera se respeta”, comentó Celine.

Al ser cuestionada sobre qué le molesta de Pablo Heredia, la artista peruana respondió: “Se hace el buena gente con todo el mundo y es el peor. Es el que manipula. Él se para, ayuda en todo, ayuda aquí, ayuda allá, te da la mano y después voltea y la clava para atrás”. Añadió.

Finalmente, la gemela de Marisol Aguirre indicó que no cree en el romance entre Pablo Heredia y la 'Chica realidad'. “Todo lo tiene calculado. Yo creería que hasta la relación con Shirley la tiene calculada para este reality. No le creo. Él sabe que la gente quiere ver novela, entonces a esa pareja no la van a sacar hasta el final. Esa es una de sus tácticas”, concluyó.