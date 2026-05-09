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Mónica Torres se salva de la eliminación y Celine Aguirre se despide de 'La granja VIP Perú'

La actriz Celine Aguirre quedó fuera del reality tras no superar la votación del público, mientras Mónica Torres logró permanecer en competencia en una emotiva noche de eliminación.

Celine Aguirre abandonó el reality 'La granja VIP'. Foto: composición LR/Panamericana TV
Celine Aguirre abandonó el reality 'La granja VIP'. Foto: composición LR/Panamericana TV
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La reciente gala de eliminación de ‘La granja VIP Perú’ dejó un momento emotivo para los participantes del reality. Durante la noche del 9 de mayo, el ‘Team Reales’ perdió a una de sus integrantes luego de que Celine Aguirre no lograra reunir los votos necesarios para continuar una semana más en competencia. La actriz, quien había regresado al programa gracias al repechaje, terminó convirtiéndose en la nueva eliminada.

Por su parte, Mónica Torres logró salvarse de la eliminación y continuar en competencia por los 100.000 soles, mientras que Shirley Arica y Samahara Lobatón, integrantes del ‘Team Víboras’, también consiguieron mantenerse en competencia. Antes de abandonar el programa, Celine Aguirre dedicó unas emotivas palabras sobre su experiencia en el reality y destacó el vínculo que fortaleció con su compañera.

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Celine Aguirre abandona el reality tras su ingreso gracias al repechaje

Antes de conocer oficialmente el resultado de la eliminación, Celine Aguirre se mostró tranquila y agradecida por las semanas que pasó dentro de 'La granja VIP Perú'. La actriz confesó que, pese al desgaste físico que implicó participar en las dinámicas del programa, se sintió feliz por haber disfrutado la experiencia y por reencontrarse con amistades importantes.

“La he pasado súper bien estas dos semanas. Más allá de la carga física, porque realmente es bien fuerte, me he divertido que era lo que yo quería hacer acá”, expresó frente a las cámaras. Asimismo, aseguró que no sentía tristeza por abandonar el reality, ya que se iba satisfecha por todo lo vivido. “Me da mucha pena estar en esta situación, que estemos las dos que somos amigas, pero quiero que ella se sienta tranquila porque de verdad estoy muy tranquila”, añadió.

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Por otro lado, Torres también dedicó unas palabras a su amiga y destacó lo importante que fue compartir esta experiencia junto a ella. La recordada actriz de 'Así es la vida' confesó que reencontrarse con Celine dentro del reality significó un apoyo emocional importante durante las semanas de convivencia. “Me ha hecho conocer una Mónica distinta que quizás, si no hubiera entrado a la granja, no hubiese descubierto”, comentó.

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