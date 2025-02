Magdyel Ugaz confiesa que aún no ha tomado una decisión sobre la maternidad. Foto: Miguel Vásquez / URPI-LR

Magdyel Ugaz, actriz reconocida por su icónico papel de 'Teresita' en 'Al fondo hay sitio', celebra 12 años dentro de la serie y se prepara para una nueva temporada llena de sorpresas. En conversación con La República, la actriz se mostró emocionada por el regreso de personajes emblemáticos como Sergio Galliani y Karina Calmet, y destacó la evolución de su personaje en la historia.

Además, Ugaz habló con honestidad sobre el proceso de recuperación que atraviesa debido a su enfermedad y cómo esto ha influenciado su visión sobre la maternidad. La actriz confesó que aún no ha tomado una decisión al respecto, pero que es un tema que reflexiona cada vez más.

Magdyel Ugaz y la maternidad

El diagnóstico de endometriosis y adenomiosis ha llevado a Magdyel Ugaz a replantear aspectos importantes de su vida, incluyendo la posibilidad de ser madre. "Estoy en un punto de mi vida donde debo decidir si quiero ser madre. La enfermedad me ha obligado a escucharme y reflexionar sobre algo que antes no hacía", confesó.

La actriz también compartió que el 2024 fue un año complicado debido a su postoperatorio. "Mi prioridad es seguir trabajando en mi enfermedad, y es algo que haré de por vida", señaló, agregando que, aunque la maternidad es una pregunta que sigue presente en su vida, se está tomando el tiempo necesario para decidir.

Su continuidad en 'Al fondo hay' sitio tras 12 años

A lo largo de más de una década, Magdyel Ugaz ha dado vida a Teresita en 'Al fondo hay sitio', un personaje que se ha convertido en uno de los más queridos de la televisión peruana. "La Teresita me ha acompañado en mi vida, en este recorrido. Son 12 años que me acompaña y ni yo me lo creo", expresó la actriz, destacando que interpretar a este personaje le ha permitido mantener la esencia del juego y la diversión en su trabajo.

Sobre la posibilidad de dejar la serie, Ugaz aseguró que, por ahora, no es una decisión en sus planes. "La pregunta aparece y luego se desvanece, pero mi presente es 'Al fondo hay sitio'", afirmó.

El regreso de Sergio Galliani y Karina Calmet a la serie

El reciente retorno de Sergio Galliani y Karina Calmet ha emocionado tanto a los seguidores como al elenco. "Sergio es un gran amigo, hacemos de pareja en una obra de teatro. Aprendo mucho y me encanta que haya vuelto, es un personaje muy querido", comentó Ugaz, destacando el impacto que tendrá su personaje en la historia.

En cuanto a Karina Calmet, la actriz aseguró que su regreso ha sido una sorpresa para todos. "No imaginé que iban a lanzar la promoción con ella, pensé que se iba a ver en el primer capítulo. La gente está emocionada, porque son personajes que se ganaron el cariño del público", mencionó.

El impacto de las grabaciones en China

La producción de 'Al fondo hay sitio' sorprendió con la noticia de que parte de la historia se filmaría en China. Para Ugaz, fue una revelación inesperada, pero que añade un valor especial a la serie. “Cuando escuché el run run de que se iban a China, me sorprendió. Y ahora ya es una realidad. Hemos visto algunos avances y está quedando increíble. Mientras tanto, nosotros aquí seguimos haciendo nuestra parte”, cuenta.

Los nuevos retos de 'Teresita' en la temporada

En esta nueva temporada, 'Teresita' enfrentará nuevos desafíos a nivel familiar y en su relación con Gaspar. "Se encontró el amor, porque la Tere es tóxica", bromeó Ugaz. Además, expresó su deseo de que vuelva su madre en la ficción, doña Nelly, aunque sea en una aparición especial. "Siempre la pensamos, mi personaje habla mucho de ella", dijo con nostalgia.