En medio de la atención que genera su paso por 'La granja VIP', Diego Chávarri volvió a captar la atención del público al enviar un mensaje de cumpleaños a su pareja, Thalía Bentin, el sábado 2 de mayo. El gesto ocurre luego de la controversia desatada por sus coqueteos hacia Gabriela Herrera dentro del reality, lo que puso en duda la estabilidad de su relación sentimental.

El exfutbolista, conocido como el ‘Diablito’, se tomó unos minutos en la cocina del programa para dirigirse directamente a su novia. En un momento íntimo, reconoció que no había encontrado antes la oportunidad para pronunciarse y dejó entrever que el contexto ha sido complicado tanto para él como para su pareja, en medio de la exposición mediática.

El mensaje de Diego Chávarri a su novia en medio de coqueteos con Gabriela Herrera

Durante su intervención, Diego Chávarri evidenció un tono reflexivo al admitir que su comportamiento reciente generó tensión. “Amor, sé que hoy día es tu cumpleaños. No he encontrado las palabras y el momento para poder saludarte. Sé que es un momento súper difícil para mí y no calculo cuán difícil para ti”, expresó, en referencia directa a lo vivido en 'La granja VIP'.

El exchico reality también hizo alusión al episodio en el que manifestó su atracción por Gabriela Herrera, lo que generó repercusión entre los seguidores del programa. En ese contexto, evitó minimizar lo ocurrido y priorizó el bienestar de Thalía Bentin.

“Solo espero que estés con las personas que te quieren al lado tuyo. Sé que todos cometemos errores, no quiero minimizar el mío, pero espero que estés bien, estés tranquila”, añadió, mostrando una postura más conciliadora frente a la polémica.

Diego Chávarri reafirma su amor por Thalía Bentin

En la parte final de su mensaje, Diego Chávarri fue contundente al reafirmar sus sentimientos y despejar cualquier duda sobre su relación.

“De mi parte no hay ninguna duda de lo que siento por ti, cero, te amo, te adoro con todo mi corazón y de verdad espero que todo esté bien, que dentro de todo intentes disfrutar tu día al máximo (...) Espero que lo que pasó no llegue a mayores”, manifestó, en una declaración que buscó cerrar el episodio.

Ese mismo sábado 2 de mayo, el participante de 'La granja VIP' evitó acercamientos con Gabriela Herrera, marcando distancia tras haber señalado días antes que ella le “encantaba”.