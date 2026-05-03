La dimensión invisible: ¿Quiénes sostienen a los hijos de un feminicidio?

Luego de conocerse el feminicidio de Elizabeth S. V. (29), una peruana, madre de seis hijos menores, victimada por su pareja —también peruano— en Bolivia, la ciudadanía se pregunta sobre el destino de estos niños, que quedaron sin referentes de apego cercanos y con el asesino preso en Cusco, a punto de ser extraditado al país del altiplano.

Uno de los aspectos más delicados del caso es la situación de los hijos de la víctima. Dos menores, una niña de 11 años y un bebé de 18 meses, fueron llevados a Perú por el acusado Jhonatan Mormontoy Troncoso (32), durante su huida y actualmente están bajo el cuidado de su bisabuela en la Ciudad Imperial.

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Jhonatan Mormontoy.

El Ministerio Público de Bolivia anunció que iniciará los trámites administrativos para su repatriación, con el fin de garantizar su protección y seguridad jurídica en ese país. En tanto, otros cuatro hijos de la víctima permanecen en una casa de acogida en Cochabamba.

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Organizaciones bolivianas, como el colectivo Mujeres de Fuego, exigieron celeridad en el proceso de extradición y la aplicación de la pena máxima contra el acusado. Además, subrayaron que el crimen ocurrió en Cochabamba y debe ser juzgado en Bolivia.

CIFRAS DE ESPANTO

Entre tanto, en Perú, de acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre 2015 y 2024 se registraron 1.345 feminicidios. El año 2025 cerró con 134 casos y entre enero y abril de este año se han registrado 30 crímenes contra mujeres, aunque las fuentes varían entre 33 y hasta 38 feminicidios, lo que refleja una crisis persistente.

El nivel de incidencia varía levemente por año; sin embargo, entre 2023 y 2024 se observó un incremento interanual de 5,5% de casos registrados, lo que muestra que este problema continúa pese a la existencia de leyes que lo sancionan.

Pero el feminicidio no solo arrebata una vida. También deja profundas secuelas en quienes rodean a la víctima: sus hijas, hijos, familiares y entorno cercano. Estas personas son víctimas indirectas y necesitan protección, atención y reparación integral.

Los reportes indican que la cifra de orfandad es alarmante cada año, y a menudo supera los 100-300 menores anuales.

Ese delito no termina en la víctima directa. Se convierte en una cadena de pérdidas que impacta a hijas e hijos, personas mayores, personas con discapacidad, jóvenes en formación y, en última instancia, a toda la sociedad.

Reconocer a las víctimas indirectas es un paso clave para garantizar medidas integrales de reparación y prevención, diseñar acciones más efectivas que rompan el ciclo de la violencia, promuevan la justicia y fortalezcan una cultura de igualdad y respeto hacia las mujeres.

PROGRAMA DE ORFANDAD

En el Gobierno existe un Programa de Apoyo Integral para Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Orfandad por Feminicidio (asistido por el MIMP), que busca brindar apoyo económico y psicológico, aunque la cobertura y el seguimiento siguen siendo retos.

En general, en los días posteriores a un feminicidio, cuando las sirenas se apagan y las cámaras se van, empieza otra historia. Una historia que se escribe sin flashes ni titulares: la de los niños que quedaron sin madre y la de quienes, sin pensarlo, deben rehacer su vida alrededor del cuidado.

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Cada caso revela una trama de pérdidas: la madre asesinada, el padre (cuando fue el agresor) preso o muerto, y una familia que intenta sostener lo que queda. Para los cuidadores, la vida se redefine entre la urgencia y el amor.

En la mayoría de los casos, son tías o abuelas maternas las que asumen la crianza, cargando con el duelo, la burocracia y el peso emocional de un trauma que atraviesa generaciones y hasta disputas con familiares del padre agresor en torno a lo que les cuentan a los niños.

A propósito, el Ministerio Público recordó, en sus redes sociales, que trabaja para buscar justicia para las víctimas y sancionar a los responsables. ‘Si sufres violencia, presenta tu denuncia ante el Ministerio Público. No estás sola’, remarcó.

CANALES DE AYUDA E INFORMES

-Línea 100: Servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas (incluso domingos y feriados) para brindar información, orientación y soporte emocional ante violencia.

-Centros Emergencia Mujer (CEM): Centros especializados para atención integral (legal, psicológica y social) a nivel nacional.

-Chat 100: Servicio de mensajería instantánea del MIMP para recibir orientación en tiempo real.

-Línea 1818: Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior (MININTER) para reportar casos, incluida la trata de personas.