Aerolínea Spirit Airlines quiebra y cancela vuelos en EE.UU. tras crisis por alza del combustible aéreo

La desaparición de Spirit Airlines podría encarecer las tarifas aéreas en EE. UU., afectando la competitividad del sector y dejando a 60.000 pasajeros y 17.000 empleados en la incertidumbre | AFP | AFP

La desaparición de Spirit Airlines podría encarecer las tarifas aéreas en EE. UU., afectando la competitividad del sector y dejando a 60.000 pasajeros y 17.000 empleados en la incertidumbre | AFP | AFP

La aerolínea low cost Spirit Airlines cesó de forma inmediata todas sus operaciones en Estados Unidos tras el fracaso de las negociaciones con sus acreedores, en un contexto marcado por el fuerte aumento de los precios del combustible. La compañía, que ya se encontraba en bancarrota desde agosto de 2025, confirmó la cancelación total de sus vuelos y el cierre progresivo de sus actividades, lo que afecta a miles de pasajeros y al mercado aéreo.

El colapso se produce después de meses de presión financiera y de un intento fallido de rescate impulsado por el gobierno de Donald Trump. Según el secretario de Transporte, Sean Duffy, los viajeros recibirán reembolsos completos, ya que “los fondos se han reservado”. Sin embargo, la interrupción deja a viajeros varados y obliga a buscar alternativas en otras aerolíneas, muchas veces con tarifas más altas.

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Alza en el sector energético acelera la caída del low cost

El aumento del precio del combustible empleado en aviones resultó determinante en la quiebra de Spirit Airlines. Con el inicio del conflicto en Oriente Medio, los costos energéticos se duplicaron, lo que deterioró rápidamente la viabilidad de la empresa. El petróleo representa el segundo mayor gasto en la industria aérea, solo por detrás de la mano de obra.

David Davis, director ejecutivo de la compañía, explicó que la aerolínea no contaba con el dinero necesario para sostener sus operaciones. “Se habrían necesitado cientos de millones de dólares más en liquidez, algo que Spirit simplemente no tenía ni podía obtener”, señaló en un comunicado.

Expertos del sector coinciden en que el modelo de bajo costo enfrentaba debilidades estructurales. Richard Aboulafia, de la consultora AeroDynamic, afirmó que la empresa “estaba condenada desde hace años debido a un modelo estratégico profundamente defectuoso”. Añadió que los altos costos del combustible solo adelantaron el desenlace.

Cese abrupto deja miles de turistas y empleados afectados

El cierre dejó sin servicio a unos 60.000 pasajeros diarios y provocó la cancelación de cerca de 300 vuelos en el corto plazo. Las escenas en aeropuertos reflejan la magnitud de la situación, con mostradores vacíos y viajeros que buscaban alternativas de último minuto.

La medida también golpea al empleo. Unas 17.000 personas, entre trabajadores directos y contratistas, se vieron afectadas. Muchos de ellos conocieron la medida apenas una hora antes del anuncio oficial.

Testimonios reflejan la sorpresa. Jazmah Bell, azafata desde 2022, relató: “Pensábamos que todo iba a seguir igual, como siempre, y de repente, ¡zas!”. La falta de previsión dejó a tripulaciones varadas en distintas ciudades, dependientes de otras compañías para regresar a sus bases.

Aerolíneas rivales activan tasas de rescate y apoyo

Tras el colapso, varias empresas como American Airlines, United Airlines, JetBlue y Southwest activaron medidas con el fin de mitigar el impacto. Estas incluyen precios limitados, trayectos adicionales y programas de asistencia enfocados en los afectados.

Según Duffy, los billetes de emergencia rondarán los 200 dólares por trayecto. Las compañías también ofrecen beneficios a empleados despedidos, como entrevistas laborales prioritarias y facilidades de traslado. Además, algunas han puesto en marcha portales específicos de empleo.

Katy Nastro, experta en viajes, calificó estas opciones como “tarifas de rescate” y advirtió que serán limitadas. Recomendó a los pasajeros reservar lo antes posible ante la alta demanda.

Fin de Spirit podría encarecer boletos en todo Estados Unidos

La desaparición de Spirit Airlines podría tener efectos duraderos en el mercado aéreo. La compañía representaba alrededor del 2% de los vuelos nacionales, pero su modelo de bajo costo ejercía presión competitiva sobre las tarifas.

Richard Quest, analista de CNN Business, sostuvo que su salida reduce el incentivo para mantener importes bajos. “Ya no existe la misma necesidad de ofrecer precios competitivos”, afirmó. Esto abre la puerta a un posible incremento en el monto de los boletos.

Otros analistas advierten que el impacto del combustible seguirá afectando a aerolíneas de bajo costo. Zach Griff señaló que, sin competencia en ese segmento, las grandes compañías podrían sostener importes más altos durante más tiempo.