Karen Dejo protagonizó un emotivo momento en el programa 'Mande quien mande', en el que que se emocionó hasta las lágrimas al ver a su hija Mía vestida de quinceañera. La adolescente, quien en este 2026 cumplirá quince años, sorprendió a su madre adelantando cómo lucirá en su esperada celebración, generando una emotiva reacción en la exintegrante de 'Esto es guerra'.

La exvedette expresó el amor que siente por su hija y lo que significa en su vida. “Normalmente no me gusta llorar, pero sí me siento sensible porque han pasado muchísimas cosas en estos 14 años y todavía sigo luchando. Y yo solamente la quiero ver feliz, que baile, que es mi fiesta con ella”, señaló entre lágrimas.

Karen Dejo se conmueve al dedicarle sentido mensaje a su hija

Durante el programa, la exchica reality se mostró vulnerable al hablar sobre su rol como madre y dejó claro que su mayor motivación siempre ha sido su familia: “Todo lo que hago, todo lo que me ven ustedes hacer, solamente tiene dos propósitos: mi madre y mi hija”.

La influencer también compartió sus deseos para el futuro de Mía, resaltando que anhela verla realizada tanto personal como profesionalmente. “Yo la quiero ver en el escenario feliz. Quiero que sea una universitaria, una niña de bien con su carrera”, agregó, reafirmando su compromiso como madre.

Hija de Karen Dejo se sincera con su madre y le agradece por su esfuerzo

La hija de la popular ‘Sabrosura’ también tomó la palabra y se dirigió directamente a su madre con un mensaje sincero. La adolescente reconoció el esfuerzo constante de Karen Dejo y valoró el trabajo que ha hecho para sacarla adelante, a pesar de las dificultades.

“Aprecio que durante estos 14, casi 15 años de mi vida has luchado por mí. Si bien hemos tenido algunos desacuerdos como cualquier madre e hija, te aprecio mucho”, manifestó. Asimismo, destacó la importancia de la comprensión en su relación: “Aprecio que me entiendas, que me intentes entender también porque los tiempos cambian”.