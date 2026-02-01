HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley       Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley       Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley      
Espectáculos

Karen Dejo confiesa el susto que pasó tras descubrir que tenía un bulto en su cuello: "Hasta ahorita lo tengo"

La integrante de 'Esto es guerra', Karen Dejo, reveló que vivió momentos de gran angustia al detectar una protuberancia en su cuello y someterse a exámenes para descartar cáncer.

Karen Dejo es parte de los 'guerreros' en 'EEG'. Foto: Captura América TV
Karen Dejo es parte de los 'guerreros' en 'EEG'. Foto: Captura América TV

Durante el mes de diciembre, la 'guerrera' Karen Dejo atravesó uno de los episodios más inquietantes de su vida personal al descubrir un bulto en su cuello. En medio de compromisos laborales y un viaje al extranjero, postergó una evaluación médica que, más adelante, derivaría en la necesidad de realizar exámenes para descartar un diagnóstico de cáncer.

La también recordada figura de 'Combate' brindó declaraciones al programa 'América 'espectáculos', donde relató con detalle cómo la aparición inesperada de esta protuberancia encendió sus alarmas. “Yo me asusté porque siempre nosotras, las mujeres, tenemos que tantearnos los bultitos que nos salgan”, dijo. A pesar de la preocupación, Karen Dejo optó inicialmente por no acudir al médico debido a la agitada agenda de fin de año y su viaje a Canadá.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Magaly Medina lanza fuertes comentarios sobre pelea entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza: 'Se tienen hambre'

lr.pe

Karen Dejo detectó el bulto en plena temporada navideña

Karen Dejo detectó el bulto en su cuello durante la segunda semana de diciembre, justo en plena temporada navideña, una época en la que su agenda profesional estaba al máximo. Según su testimonio, pensó en un primer momento que podía tratarse de un ganglio inflamado, por lo que decidió no darle mayor importancia y enfocarse en sus actividades. “Como estábamos en plena correteadera en el mes de diciembre, se me fue. Dije: 'Cuando termine la temporada, me voy al doctor'. Nunca me fui al doctor, pero me fui a Canadá”, confesó.

Fue precisamente durante su estancia en el país norteamericano donde, por recomendación del médico que le realizaría un procedimiento estético, decidió hacerse revisar el bulto. El especialista descartó que se tratara de un ganglio común, ya que estos suelen aparecer en el maxilar superior y no en la zona en la que ella lo tenía. A partir de ese momento, se le indicaron estudios específicos para investigar el origen del abultamiento.

PUEDES VER: Karen Dejo y Rosángela Espinoza pierden los papeles tras tensa discusión en vivo: 'Suéltame'

lr.pe

Le realizaron estudios para descartar cáncer

La preocupación de Karen Dejo aumentó cuando los médicos le solicitaron exámenes para descartar la posibilidad de cáncer. La también presentadora de televisión reconoció que sintió un miedo real ante la idea de enfrentar una enfermedad grave. “Cuando me mandaron para hacer descarte de cáncer, oye. Dios mío, ahí sí me metió el miedo, porque ahora esa enfermedad la estás escuchando por doquier”, declaró durante la entrevista.

Afortunadamente, los resultados médicos fueron positivos para Karen Dejo: el bulto no representaba un riesgo para su salud. Tras recibir el alta médica, la conductora compartió su alivio y resaltó la importancia de cuidar el cuerpo sin importar la edad. “Yo le sugiero a las mujeres, a los hombres también, obviamente a todas las personas, que siempre se hagan un descarte, un chequeo preventivo”, recomendó.

Notas relacionadas
Karen Dejo sufrió un fuerte golpe en ‘Esto es guerra’, programa que sigue siendo líder en el rating

Karen Dejo sufrió un fuerte golpe en ‘Esto es guerra’, programa que sigue siendo líder en el rating

LEER MÁS
Karen Dejo revela que fue operada tras regresar de viaje con su novio: “Tenía un poquito de miedo”

Karen Dejo revela que fue operada tras regresar de viaje con su novio: “Tenía un poquito de miedo”

LEER MÁS
Karen Dejo y Rosángela Espinoza pierden los papeles tras tensa discusión en vivo: “Suéltame”

Karen Dejo y Rosángela Espinoza pierden los papeles tras tensa discusión en vivo: “Suéltame”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Monserrat Seminario hace fuerte advertencia a Melcochita tras denunciar amenazas en su contra: "Si hablo, te vas de picada"

Monserrat Seminario hace fuerte advertencia a Melcochita tras denunciar amenazas en su contra: "Si hablo, te vas de picada"

LEER MÁS
Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

LEER MÁS
Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, enfrenta a Monserrat tras asegurar que el cómico la abandonó y le hace peculiar pedido: “A trabajar”

Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, enfrenta a Monserrat tras asegurar que el cómico la abandonó y le hace peculiar pedido: “A trabajar”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

Resultados examen UNALM 2026-I: link oficial para saber quiénes ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Espectáculos

Susana Alvarado se pronuncia sobre su relación con Paco Bazán pese a sus apretadas agendas: "Siempre intentamos estar juntos"

Monserrat Seminario denuncia que recibe amenazas contra su vida tras confirmar ruptura con Melcochita: “Ya pedí garantías”

Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Elecciones 2026: Libertad Popular denuncia que sistema de la ONPE no permitiría cumplir con franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025