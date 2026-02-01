Durante el mes de diciembre, la 'guerrera' Karen Dejo atravesó uno de los episodios más inquietantes de su vida personal al descubrir un bulto en su cuello. En medio de compromisos laborales y un viaje al extranjero, postergó una evaluación médica que, más adelante, derivaría en la necesidad de realizar exámenes para descartar un diagnóstico de cáncer.

La también recordada figura de 'Combate' brindó declaraciones al programa 'América 'espectáculos', donde relató con detalle cómo la aparición inesperada de esta protuberancia encendió sus alarmas. “Yo me asusté porque siempre nosotras, las mujeres, tenemos que tantearnos los bultitos que nos salgan”, dijo. A pesar de la preocupación, Karen Dejo optó inicialmente por no acudir al médico debido a la agitada agenda de fin de año y su viaje a Canadá.

Karen Dejo detectó el bulto en plena temporada navideña

Karen Dejo detectó el bulto en su cuello durante la segunda semana de diciembre, justo en plena temporada navideña, una época en la que su agenda profesional estaba al máximo. Según su testimonio, pensó en un primer momento que podía tratarse de un ganglio inflamado, por lo que decidió no darle mayor importancia y enfocarse en sus actividades. “Como estábamos en plena correteadera en el mes de diciembre, se me fue. Dije: 'Cuando termine la temporada, me voy al doctor'. Nunca me fui al doctor, pero me fui a Canadá”, confesó.

Fue precisamente durante su estancia en el país norteamericano donde, por recomendación del médico que le realizaría un procedimiento estético, decidió hacerse revisar el bulto. El especialista descartó que se tratara de un ganglio común, ya que estos suelen aparecer en el maxilar superior y no en la zona en la que ella lo tenía. A partir de ese momento, se le indicaron estudios específicos para investigar el origen del abultamiento.

Le realizaron estudios para descartar cáncer

La preocupación de Karen Dejo aumentó cuando los médicos le solicitaron exámenes para descartar la posibilidad de cáncer. La también presentadora de televisión reconoció que sintió un miedo real ante la idea de enfrentar una enfermedad grave. “Cuando me mandaron para hacer descarte de cáncer, oye. Dios mío, ahí sí me metió el miedo, porque ahora esa enfermedad la estás escuchando por doquier”, declaró durante la entrevista.

Afortunadamente, los resultados médicos fueron positivos para Karen Dejo: el bulto no representaba un riesgo para su salud. Tras recibir el alta médica, la conductora compartió su alivio y resaltó la importancia de cuidar el cuerpo sin importar la edad. “Yo le sugiero a las mujeres, a los hombres también, obviamente a todas las personas, que siempre se hagan un descarte, un chequeo preventivo”, recomendó.