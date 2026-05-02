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Tabla de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: posiciones, partidos y resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura

Alianza Lima y Los Chankas no tiene margen de error en el tramo final del Torneo Apertura. Revisa cómo van las posiciones y todos lo partidos de la fecha 13.

Solo quedan 5 fechas para finalizar el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Cienciano/Alianza Lima/Los Chankas
Solo quedan 5 fechas para finalizar el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Cienciano/Alianza Lima/Los Chankas
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El Torneo Apertura 2026 afronta su etapa final y cada vez quedan menos encuentros para conocer al primer campeón del año. La jornada 13 será clave para clubes como Alianza Lima o Los Chankas, que están en lo más alto de la tabla de posiciones.

Por su parte, Cienciano y Universitario de Deportes esperan que los íntimos o los guerreros tropiecen para reducir la diferencia de puntos.

PUEDES VER: Facundo Morando dejaría Alianza Lima: en Brasil aseguran que entrenador argentino firmará por Fluminense

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Tabla de posiciones de la Liga 1

Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano del Cusco son los equipos con más posibilidades de ganar el primer torneo del año.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima129+1729
2.Los Chankas129+729
3.Cienciano127+1023
4.Universitario126+721
5.Comerciantes Unidos125+219
6.Cusco FC126-419
7.Melgar125+217
8.UTC124016
9.CD Moquegua125-416
10.Juan Pablo II124-915
11.Sporting Cristal124014
12.Alianza Atlético123014
13.ADT123013
14.Deportivo Garcilaso123-413
15.Sport Huancayo123-412
16.Sport Boys122-412
17.Atlético Grau122-510
18.FC Cajamarca121-96

Partidos de la Liga 1: fecha 13 del Torneo Apertura

La fecha 13 del Torneo Apertura se disputará entre el sábado 2 y el lunes 4 de mayo. FC Cajamarca y Sport Boys serán los encargados de abrir la jornada.

Sábado 2 de mayo

  • FC Cajamarca vs Sport Boys
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • ADT vs Atlético Grau
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: Unión Tarma
  • Cienciano vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Estadio: Garcilaso de la Vega
  • Alianza Lima vs Moquegua
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 3 de mayo

  • Sporting Cristal vs Cusco
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: Alberto Gallardo
  • Juan Pablo II vs Universitario
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: Mansiche
  • Alianza Atlético vs Sport Huancayo
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Campeones del 36
  • Melgar vs UTC
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Estadio: Monumental de la UNSA

Lunes 4 de mayo

  • Los Chankas vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Municipal Los Chankas

PUEDES VER: Franco Velazco apuntó contra Jorge Fossati por sus exigencias para quedarse en Universitario: "Pidió doble sueldo y autos de alta gama"

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¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, que está disponible en operadores de TV por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Best Cable.

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