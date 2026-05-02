El Torneo Apertura 2026 afronta su etapa final y cada vez quedan menos encuentros para conocer al primer campeón del año. La jornada 13 será clave para clubes como Alianza Lima o Los Chankas, que están en lo más alto de la tabla de posiciones.

Por su parte, Cienciano y Universitario de Deportes esperan que los íntimos o los guerreros tropiecen para reducir la diferencia de puntos.

Tabla de posiciones de la Liga 1

Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano del Cusco son los equipos con más posibilidades de ganar el primer torneo del año.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 12 9 +17 29 2. Los Chankas 12 9 +7 29 3. Cienciano 12 7 +10 23 4. Universitario 12 6 +7 21 5. Comerciantes Unidos 12 5 +2 19 6. Cusco FC 12 6 -4 19 7. Melgar 12 5 +2 17 8. UTC 12 4 0 16 9. CD Moquegua 12 5 -4 16 10. Juan Pablo II 12 4 -9 15 11. Sporting Cristal 12 4 0 14 12. Alianza Atlético 12 3 0 14 13. ADT 12 3 0 13 14. Deportivo Garcilaso 12 3 -4 13 15. Sport Huancayo 12 3 -4 12 16. Sport Boys 12 2 -4 12 17. Atlético Grau 12 2 -5 10 18. FC Cajamarca 12 1 -9 6

Partidos de la Liga 1: fecha 13 del Torneo Apertura

La fecha 13 del Torneo Apertura se disputará entre el sábado 2 y el lunes 4 de mayo. FC Cajamarca y Sport Boys serán los encargados de abrir la jornada.

Sábado 2 de mayo

FC Cajamarca vs Sport Boys

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

ADT vs Atlético Grau

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Unión Tarma

Cienciano vs Comerciantes Unidos

Hora: 5.30 p. m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Alianza Lima vs Moquegua

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 3 de mayo

Sporting Cristal vs Cusco

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Juan Pablo II vs Universitario

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Mansiche

Alianza Atlético vs Sport Huancayo

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Melgar vs UTC

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Monumental de la UNSA

Lunes 4 de mayo

Los Chankas vs Deportivo Garcilaso

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Municipal Los Chankas

¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, que está disponible en operadores de TV por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Best Cable.