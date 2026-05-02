Tabla de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: posiciones, partidos y resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura
Alianza Lima y Los Chankas no tiene margen de error en el tramo final del Torneo Apertura. Revisa cómo van las posiciones y todos lo partidos de la fecha 13.
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El Torneo Apertura 2026 afronta su etapa final y cada vez quedan menos encuentros para conocer al primer campeón del año. La jornada 13 será clave para clubes como Alianza Lima o Los Chankas, que están en lo más alto de la tabla de posiciones.
Por su parte, Cienciano y Universitario de Deportes esperan que los íntimos o los guerreros tropiecen para reducir la diferencia de puntos.
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Tabla de posiciones de la Liga 1
Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano del Cusco son los equipos con más posibilidades de ganar el primer torneo del año.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|12
|9
|+17
|29
|2.
|Los Chankas
|12
|9
|+7
|29
|3.
|Cienciano
|12
|7
|+10
|23
|4.
|Universitario
|12
|6
|+7
|21
|5.
|Comerciantes Unidos
|12
|5
|+2
|19
|6.
|Cusco FC
|12
|6
|-4
|19
|7.
|Melgar
|12
|5
|+2
|17
|8.
|UTC
|12
|4
|0
|16
|9.
|CD Moquegua
|12
|5
|-4
|16
|10.
|Juan Pablo II
|12
|4
|-9
|15
|11.
|Sporting Cristal
|12
|4
|0
|14
|12.
|Alianza Atlético
|12
|3
|0
|14
|13.
|ADT
|12
|3
|0
|13
|14.
|Deportivo Garcilaso
|12
|3
|-4
|13
|15.
|Sport Huancayo
|12
|3
|-4
|12
|16.
|Sport Boys
|12
|2
|-4
|12
|17.
|Atlético Grau
|12
|2
|-5
|10
|18.
|FC Cajamarca
|12
|1
|-9
|6
Partidos de la Liga 1: fecha 13 del Torneo Apertura
La fecha 13 del Torneo Apertura se disputará entre el sábado 2 y el lunes 4 de mayo. FC Cajamarca y Sport Boys serán los encargados de abrir la jornada.
Sábado 2 de mayo
- FC Cajamarca vs Sport Boys
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- ADT vs Atlético Grau
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: Unión Tarma
- Cienciano vs Comerciantes Unidos
- Hora: 5.30 p. m.
- Estadio: Garcilaso de la Vega
- Alianza Lima vs Moquegua
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Domingo 3 de mayo
- Sporting Cristal vs Cusco
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: Alberto Gallardo
- Juan Pablo II vs Universitario
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Mansiche
- Alianza Atlético vs Sport Huancayo
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Campeones del 36
- Melgar vs UTC
- Hora: 6.00 p. m.
- Estadio: Monumental de la UNSA
Lunes 4 de mayo
- Los Chankas vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Municipal Los Chankas
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¿Cómo ver la Liga 1 2026?
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