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Erick Elera abre su corazón: actor habla de los ampays de Magaly Medina, su continuidad en ‘Al fondo hay sitio’ y su colaboración con Lucho Paz

En entrevista con La República, Erick Elera comparte su deseo de seguir explorando la cumbia, género que lo apasiona y con el que ha crecido. Además, el actor de 'Al fondo hay sitio' afirma no haber pensado en dejar la serie.


Erick Elera combina su pasión por la actuación y la música. Su nuevo sencillo 'Tramposa', en colaboración con Lucho Paz, promete ser un éxito contagioso en Perú.
Erick Elera combina su pasión por la actuación y la música. Su nuevo sencillo 'Tramposa', en colaboración con Lucho Paz, promete ser un éxito contagioso en Perú.
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Erick Elera es un artista peruano que divide su tiempo entre la actuación y el canto. Aunque ha logrado cierta estabilidad por su trabajo en 'Al fondo hay sitio', el actor asegura que sigue buscando consolidarse en la música, por lo que se siente muy orgulloso de haber lanzado 'Tramposa', una cumbia con un sonido moderno y bailable que promete sonar en todo el Perú.

En esta entrevista con La República, Erick Elera dio detalles del lanzamiento de su más reciente sencillo, 'Tramposa', junto con el intérprete Lucho Paz, tema que contó con la actuación de Xiomy Kanashiro. Asimismo, el actor y cantante se refirió a su continuidad en 'Al fondo hay sitio' y a la supuesta presión que siente cada vez que Magaly Medina anuncia ampays, que, según comenta, podría afectar uno de los matrimonios más estables de la farándula.

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Erick Elera no deja de luchar en la música

—¿Qué tal ha sido grabar con Lucho Paz, una de las mejores voces de la cumbia?

—Ha sido un honor enorme. Lucho, además de ser una gran persona, es un artista con una trayectoria impresionante. Me siento muy orgulloso de haber trabajado con él, sobre todo por la química que logramos y el resultado tan bonito que conseguimos con 'Tramposa'. Es un gran profesional.

—¿Te gustaría lanzar más temas en cumbia?

—Sí, definitivamente. La cumbia es un género con el que he crecido y que disfruto muchísimo. En realidad, me apasiona la música en todas sus formas. He grabado baladas y también algo de urbano. Tengo varios temas listos que irán saliendo poco a poco, pero sin duda me encantaría seguir explorando la cumbia y colaborar con otros exponentes del género.

—¿En algún momento piensas priorizar tu carrera musical sobre la actoral?

—Por ahora siento que puedo desarrollarme en ambas facetas a la par. Es difícil elegir, porque son mis dos grandes pasiones, así que mientras pueda, seguiré equilibrando las dos.

—¿Fue cómodo grabar con Xiomy Kanashiro?

—Sí, totalmente. Xiomy aceptó ser parte del videoclip y nos alegró mucho contar con ella. Se adaptó muy bien a la propuesta y demostró ser una gran profesional.

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Erick Elera sigue firme en 'Al fondo hay sitio'

—Solo quedan cuatro actores de la primera temporada de 'Al fondo hay sitio'. ¿Cuántas veces has pensado dejar la serie y por qué?

—Respeto mucho las decisiones de mis compañeros, pero en mi caso no he pensado en dejar la serie. He sabido organizar mis tiempos y espero seguir así. Disfruto mucho grabando y siempre digo que somos una familia. Me encanta ser parte de 'Al fondo hay sitio'.

—Hay gente que dice que dejará de creer en el amor cuando salga un ampay tuyo, ¿cómo tomas esa presión?

—(Jajajaja) No es la primera vez que me lo dicen. Lo tomo con humor, no como presión. Estoy enfocado en lo mío y en mi familia, siempre desde el respeto, que es la base de todo. No me gustan los escándalos ni nada que pueda afectar a los míos. Sin respeto ni confianza, no hay nada.

—Vimos una videollamada con Ken-Y, ¿cuál será tu participación en el concierto?

—Estamos preparando algo muy especial. La conexión con Ken-Y se dio de manera muy natural y la idea es llevar esa energía al escenario. Va a ser un momento bonito para el público, así que estén atentos porque se viene algo muy chévere.

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