Ana María Orozco y Salvador del Solar continúan con su historia de amor sin reservas. En un gesto público reciente, la actriz colombiana expresó abiertamente sus sentimientos al celebrar el cumpleaños número 56 del exprimer ministro peruano, nacido el 1 de mayo de 1970.

Desde que oficializaron su relación a mediados del 2024, la pareja se ha convertido en una de las favoritas del público. Además de compartir su vida personal, han unido talentos en proyectos teatrales, donde su complicidad dentro y fuera del escenario ha reforzado la imagen de una conexión sólida.

Ana María Orozco grita su amor por Salvador del Solar en su cumpleaños 56

Las celebraciones por el cumpleaños número 56 de Salvador del Solar tuvieron un matiz especial gracias a la dedicatoria de Ana María Orozco. El mismo 1 de mayo, la artista colombiana compartió en sus redes sociales una fotografía del actor peruano, quien aparecía con una amplia sonrisa y una mirada directa al lente, en lo que parecía ser una captura íntima realizada por ella misma.

El mensaje que acompañó la publicación dejó en evidencia la intensidad de su sentir. "¡Feliz cumpleaños, amor mío! Gracias por existir. Te amo", escribió la protagonista de 'Yo soy Betty, la fea', quien reafirmó públicamente el vínculo afectivo que mantiene con Del Solar y convirtió la fecha en un momento de celebración compartida con sus seguidores.

Así celebró Ana María Orozco el cumpleaños de Salvador del Solar. Foto: captura Instagram

Salvador del Solar reacciona a amoroso mensaje de Ana María Orozco

La emoción por el gesto de Ana María Orozco se intensificó cuando Salvador del Solar respondió públicamente a sus palabras. Con un mensaje breve pero contundente, el recordado 'Pantaleón' reafirmó la reciprocidad de su afecto hacia la actriz colombiana: "Te amo, Ana hermosa de mi corazón". La interacción dejó en claro que la relación atraviesa un momento de plenitud y que ambos no dudan en compartirlo con sus seguidores.

La publicación de Orozco también generó reacciones en el ámbito artístico. Figuras peruanas como Mónica Sánchez y colegas colombianos como Lorna Cepeda, la recordada Patricia Fernández de 'Yo soy Betty, la fea', se sumaron con mensajes de felicitación para Del Solar. Los seguidores, por su parte, no solo celebraron el cumpleaños del exprimer ministro, sino que aprovecharon para expresar buenos deseos hacia la pareja. Comentarios como "Dios, permite que estos dos se queden hasta viejitos juntos para siempre" y "Ustedes son una linda pareja" reflejaron el entusiasmo del público.