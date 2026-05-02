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Política

Roberto Sánchez niega que postura de Antauro sea la del partido: "No existe ningún problema territorial con Chile"

La aclaración del líder del partido Juntos por el Perú se da en el marco de las declaraciones de Antauro Humala por recuperar Tarapacá y Arica. El exmilitar señaló que se haría "por medio de la vía diplomática o por la vía armada".

Roberto Sánchez descarta rivalidad con Chile tras declaraciones confrontacionales de Antauro Humala por recuperar Arica y Tarapacá.
Roberto Sánchez descarta rivalidad con Chile tras declaraciones confrontacionales de Antauro Humala por recuperar Arica y Tarapacá. | Composición/LR
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El líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aclaró que las opiniones de Antauro Humala sobre las relaciones con Chile son personales y no representan al partido. Por medio de sus redes sociales, el candidato presidencial señaló que sus palabras no forman parte de su plan de gobierno y que no comparten esa postura confrontacional con Chile.

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Las supuestas declaraciones hecha por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile, de ser ciertas, son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía. En absoluto”.

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La aclaración se da después de que Antauro Humala mostrara su deseo de recuperar Tarapacá y Arica “por medio de la vía diplomática o por la vía armada" en una entrevista. Ante este hecho, Roberto Sánchez rechazó que el partido coincidiera con el exmilitar.

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El aspirante a la presidencia explicó que, tras el fallo de la Corte de La Haya, no existen problemas de territorio pendientes con el país vecino. Indicó que el enfoque actual debe ser la paz y la cooperación, por lo que marcó distancia de los comentarios de Humala sobre cualquier intención de reclamar tierras o mar. De esta manera, el candidato manifestó su respeto por los acuerdos internacionales. “Ese es el mandato irrenunciable del actual momento histórico”.

Además, aseguró que de llegar al gobierno, mantendrán una relación de amistad y respeto con el presidente Kast y los países vecinos. Su prioridad será fortalecer los lazos diplomáticos y trabajar en conjunto con toda la región.

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