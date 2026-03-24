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Rafael Cardozo confiesa si tuvo algo más que una amistad con Luciana Fuster cuando estaba con Cachaza: "Hubo un piquito, no miento"

Rafael Cardozo reveló si tuvo un romance con Luciana Fuster, expareja de su amigo Patricio Parodi y admitió que ambos se dieron “un piquito”. Además, criticó la cercanía de la modelo con Flavia Laos por su pasado con el chico reality.

Rafael Cardozo terminó con los rumores de pasillo y reveló por primera vez si pasó algo con Luciana Fuster. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Rafael Cardozo terminó con los rumores de pasillo y reveló por primera vez si pasó algo con Luciana Fuster. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Rafael Cardozo causó revuelo tras responder, en vivo, a una pregunta que durante años circuló como rumor en los pasillos de la televisión. Invitado al programa ‘Sin más que decir’, el exchico reality negó haber mantenido un vínculo sentimental con Luciana Fuster, aunque sorprendió al reconocer que sí existió un breve acercamiento frente a cámaras.

La declaración surgió cuando Israel Dreyfus le consultó de manera directa si había tenido “algo” con la expareja de Patricio Parodi. En medio de la tensión del set, y con María Pía Copello recordando que ese tema ya había sido comentado cuando compartían canal, el brasileño optó por zanjar la especulación con una frase tajante. “Te lo juro que no”, respondió antes de precisar qué fue lo que realmente ocurrió entre ambos.

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Rafael Cardozo revela que se dio un piquito con Luciana Fuster

Durante la conversación, Rafael Cardozo insistió en que nunca existió un romance con Luciana Fuster y atribuyó las versiones a lecturas exageradas de un momento televisivo. Según explicó, el episodio se produjo en el marco de una dinámica de ‘Esto es guerra’, espacio en el que ambos coincidieron y donde se dio el comentado beso.

“Todos piensan, la gente siempre piensa en ‘la cochinada’, siempre el lado malo. Nunca hubo nada con Lucianita, en un juego que hicimos hubo un piquito. Nada más”, afirmó.

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Rafael Cardozo no está de acuerdo con que Luciana Fuster y Flavia Laos se dejen ver juntas

En la misma entrevista, Rafael Cardozo también se refirió al reciente acercamiento entre Luciana Fuster y Flavia Laos, visto por miles de usuarios en videos difundidos desde el festival Estéreo Picnic, en Colombia. Las imágenes mostraron a ambas influencers compartiendo, modelando y bailando juntas, una escena que llamó la atención por el historial de tensión que las rodeó durante años.

“Hay amistades que ya no dan para más. Si fueron amigas, quedó muy claro que no eran tan amigas”, comentó en el podcast, en alusión a los conflictos que se arrastraron cuando Flavia Laos cuestionó públicamente a Luciana Fuster por supuestamente haber roto “códigos de amistad” al iniciar una relación con su expareja.

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