HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Roban lingotes de oro en el Circuito de Playas
Espectáculos

Luciana Fuster y Flavia Laos reaparecen juntas en concierto tras años de distanciamiento por Patricio Parodi

Luciana Fuster y Flavia Laos se distanciaron en 2022 al iniciar la exreina de belleza una relación con Patricio Parodi, quien había sido pareja de la rubia influencer.  

Flavia Laos y Luciana Fuster son dos de las influencers más reconocidas en el extranjero. Foto: Instagram.

Luciana Fuster y Flavia Laos sorprendieron a sus seguidores al reaparecer juntas en un evento en Colombia, tras años de distanciamiento a causa de Patricio Parodi, exnovio de ambas influencers.

Las figuras públicas fueron invitadas por una conocida marca de maquillaje para participar en un festival de música, donde aprovecharon la ocasión para crear contenido en conjunto.

PUEDES VER: Flavia Laos encara a tiktoker Milenka por 'desorganización' en lanzamiento de su canción: "Arregla tu equipo"

lr.pe

Luciana Fuster y Flavia Laos habrían vuelto a amistarse

La miss Grand International 2023, Luciana Fuster, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se les ve disfrutando del concierto y modelando al ritmo del icónico tema 'Girls Just Want To Have Fun' de Cyndi Lauper.

Este clip también fue compartido por Flavia Laos en sus redes sociales, lo que ha generado gran expectativa entre sus fanáticos, ya que en la actualidad son dos de las influencers más reconocidas en el extranjero.

PUEDES VER: Flavia Laos graba su nuevo álbum con HYBE, productora de BTS y fans se emocionan: “Te mereces todo lo lindo”

lr.pe

¿Por qué se enemistaron Luciana Fuster y Flavia Laos?

El distanciamiento entre Luciana Fuster y Flavia Laos se originó a principios de 2022, cuando la exreina de belleza comenzó una relación con Patricio Parodi, quien había sido pareja de la rubia influencer.

Esta situación desató una serie de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la ética de la situación, al considerar que existía una "falta de códigos".

Es importante recordar que Laos había finalizado su relación con Parodi en septiembre de 2021. Años más tarde, en julio de 2024, Fuster anunció la ruptura con el exchico reality, y desde entonces, no se ha observado ningún acercamiento público entre ambas, hasta ahora en Colombia.

Notas relacionadas
Alessandra Fuller sorprende al afirmar que Mayra Goñi y Rodrigo Brand, protagonistas de 'Valentina valiente', se besaron en discoteca

Alessandra Fuller sorprende al afirmar que Mayra Goñi y Rodrigo Brand, protagonistas de 'Valentina valiente', se besaron en discoteca

LEER MÁS
Mayra Goñi se cruza con su expareja Neutro en evento y la actriz lo evita por completo

Mayra Goñi se cruza con su expareja Neutro en evento y la actriz lo evita por completo

LEER MÁS
Flavia Laos encara a tiktoker Milenka por 'desorganización' en lanzamiento de su canción: "Arregla tu equipo"

Flavia Laos encara a tiktoker Milenka por 'desorganización' en lanzamiento de su canción: "Arregla tu equipo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Imitador de Gustavo Cerati responde a rumores de audio que pedía que no voten por él en la final de 'Yo soy': "El karma existe"

Imitador de Gustavo Cerati responde a rumores de audio que pedía que no voten por él en la final de 'Yo soy': "El karma existe"

LEER MÁS
Imitador de Liam Gallagher ganó la gran final de ‘Yo soy’ 2026 y se llevó S/20.000: revive los momentos más impactantes de la gala

Imitador de Liam Gallagher ganó la gran final de ‘Yo soy’ 2026 y se llevó S/20.000: revive los momentos más impactantes de la gala

LEER MÁS
'Yo soy' 2026 final: Ricardo Martín, imitador de Liam Gallagher, ganó el primer lugar del reality y se llevó S/20.000 de premio

'Yo soy' 2026 final: Ricardo Martín, imitador de Liam Gallagher, ganó el primer lugar del reality y se llevó S/20.000 de premio

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO por los cuartos de final en la Liga Peruana de Vóley: se juega el cuarto set del partido

Viaje termina en tragedia: nueve fallecidos y múltiples heridos tras despiste de van en Huarochirí

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

Espectáculos

Hija de Melissa Klug sorprende con indirecta a Abel Lobatón tras confesar que están distanciados: "Por eso me abandonó"

Rock en Lima 2026: fecha, precios y dónde comprar entradas para concierto de Enanitos Verdes, Los Auténticos Decadentes, Vilma Palma e Vampiros y Proyecto Uno en Joinnus

Daniela Darcourt sorprende al renunciar al podcast de María Pía Copello frente a ella: “Mi carrera está avanzando”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fecha, a qué hora votar y link de local de local de votación para Elecciones 2026

¿Quiénes y cuántos son los candidatos a la presidencia del Perú 2026?

Rafael López Aliaga será investigado por presunta colusión y negociación incompatible tras endeudamiento de la MML por S/4 mil millones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025