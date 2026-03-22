Luciana Fuster y Flavia Laos reaparecen juntas en concierto tras años de distanciamiento por Patricio Parodi
Luciana Fuster y Flavia Laos se distanciaron en 2022 al iniciar la exreina de belleza una relación con Patricio Parodi, quien había sido pareja de la rubia influencer.
Luciana Fuster y Flavia Laos sorprendieron a sus seguidores al reaparecer juntas en un evento en Colombia, tras años de distanciamiento a causa de Patricio Parodi, exnovio de ambas influencers.
Las figuras públicas fueron invitadas por una conocida marca de maquillaje para participar en un festival de música, donde aprovecharon la ocasión para crear contenido en conjunto.
Luciana Fuster y Flavia Laos habrían vuelto a amistarse
La miss Grand International 2023, Luciana Fuster, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se les ve disfrutando del concierto y modelando al ritmo del icónico tema 'Girls Just Want To Have Fun' de Cyndi Lauper.
Este clip también fue compartido por Flavia Laos en sus redes sociales, lo que ha generado gran expectativa entre sus fanáticos, ya que en la actualidad son dos de las influencers más reconocidas en el extranjero.
¿Por qué se enemistaron Luciana Fuster y Flavia Laos?
El distanciamiento entre Luciana Fuster y Flavia Laos se originó a principios de 2022, cuando la exreina de belleza comenzó una relación con Patricio Parodi, quien había sido pareja de la rubia influencer.
Esta situación desató una serie de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la ética de la situación, al considerar que existía una "falta de códigos".
Es importante recordar que Laos había finalizado su relación con Parodi en septiembre de 2021. Años más tarde, en julio de 2024, Fuster anunció la ruptura con el exchico reality, y desde entonces, no se ha observado ningún acercamiento público entre ambas, hasta ahora en Colombia.