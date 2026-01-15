Jazmín Pinedo se encuentra viviendo una de las etapas más estables en su vida personal, y es que la conductora confesó que tiene planes de matrimonio con su novio, el uruguayo Pedro Araujo. Hace poco, en su programa 'Más Espectáculos', el empresario se animó a hacer una breve aparición dentro del set de televisión acompañando a Pinedo.

La 'Chinita' señaló además que ya se han planteado la idea de tener hijos; como se conoce, la pareja lleva más de tres años junta. "Hemos conversado sobre el matrimonio, hemos conversado sobre hijos. Creo que cuando uno está en una relación seria se proyecta, pero de a pocos también", sostuvo para Trome. Jazmín actualmente tiene una hija de 10 años fruto de su exromance con Gino Assereto.

Jazmín Pinedo afirma que van paso a paso con Pedro Araujo

En esa misma línea, la ex chica reality indicó que a pesar de tener los planes de casamiento presentes, prefiere ir con calma y tratar de vivir el día a día dentro de su relación con el empresario. Pinedo detalló que desde hace un tiempo atrás viene aplicando esa filosofía de vida, de la cual se ha convertido en fiel seguidora.

"Aunque no mucho porque, a veces, uno hace planes, pero Dios hace otros planes, entonces yo hace varios años soy un fiel creyente de, como se dice, ir paso a paso, de vivir el día a día y si las cosas se dan, en buena hora. Creo que las personas también pasan por tu vida para enseñarte algo", confesó.

Jazmín Pinedo y Pedro Araujo construyen casa en Uruguay

Cabe recordar que en octubre del 2025, la popular 'Chinita' compartió públicamente que junto a Araujo habían terminado la construcción de su casa de campo en Punta del Este, Uruguay. En su momento, calificó el hecho como uno de sus más grandes metas cumplidas, reflejando así que su relación estaba más fuerte que nunca.

"Nueva meta desbloqueada. Hace rato quería enseñarles la casa que hicimos en Uruguay. ¡Imagínate vivir aquí entre el mar y el bosque! Un sueño", posteó Jazmín a través de su cuenta de Instagram.