Espectáculos

Jazmín Pinedo cuestiona a Jota Benz por broma de presunto romance entre Gino Assereto y Valentino Palacios: “Debió prever lo que iba a pasar”

La conductora de televisión, Jazmín Pinedo, se pronunció con firmeza tras la ola de comentarios generada por un video viral y el comentario del hermano de Gino Assereto.

Jazmín Pinedo habló sobre broma de supuesta relación entre Valentino y Gino Assereto.
Jazmín Pinedo habló sobre broma de supuesta relación entre Valentino y Gino Assereto.

La polémica alrededor del video viral que vinculó sentimentalmente a Gino Assereto con el tiktoker Valentino Palacios continúa dando de qué hablar. Esta vez, fue Jazmín Pinedo quien decidió pronunciarse para aclarar el tema y marcar distancia frente a los rumores.

La conductora no solo respaldó el reciente comunicado de su expareja y padre de su hija, sino que también expresó su incomodidad con Jota Benz, a quien cuestionó por haber alimentado la broma que terminó escalando en redes sociales y medios digitales.

PUEDES VER: Gino Assereto aclara sobre su supuesto romance con el tiktoker Valentino: 'Cortar esta broma por mi tranquilidad'

lr.pe

Jazmín Pinedo cuestiona broma de Jota Benz que desató rumores en redes

Durante la emisión matinal de 'Más Espectáculos', Jazmín abordó el tema con un tono directo y sin rodeos. Para la conductora, el comentario de Jota Benz tuvo un peso mayor debido a su experiencia en el medio televisivo.

Los comentarios que hizo su hermano Jota Benz, que además tiene muchísimos años en este medio y debió prever lo que iba a pasar, eh, pero bueno, se dio. Todos entendemos que Valentino está jugando a la broma de que supuestamente tenía algo con Gino, y es eso, es una broma. Insisto, quienes tenemos cinco dedos de frente entendemos que se trata de eso”, expresó la popular ‘Chinita’.

El impacto mediático de la broma sobre Gino Assereto y Valentino

Jazmín reconoció que la cercanía y complicidad entre Gino Assereto y Valentino Palacios facilitaron que el contenido se volviera viral en poco tiempo. Sin embargo, remarcó que la situación se salió de control y terminó afectando la tranquilidad del entorno familiar.

Ante la avalancha de comentarios, reacciones y titulares, Gino decidió poner fin a las especulaciones con un comunicado publicado en Instagram, donde aclaró el origen de la broma y pidió cerrar el tema de manera definitiva.

Comunicado de Gino Assereto tras los rumores

En su mensaje, el ex chico reality explicó que tomó la situación con humor, aunque reconoció que el alcance fue mayor al esperado. “Durante estas semanas me he reído mucho con todo lo que se ha estado hablando y especulando sobre un supuesto romance mío… quien me conoce sabe que soy alguien súper relajado y que todo lo llevo siempre con buen humor y sobre todo con respeto y buena vibra”, señaló.

Además, aclaró que la broma fue coordinada junto a Valentino y su hermano Jota Benz, pero jamás imaginaron la magnitud de la reacción pública. “Mi paz interna jamás se vio afectada ante dichos rumores… pero tomo la decisión de hacerlo y de cortar esta broma por mi tranquilidad mediática”, precisó.

PUEDES VER: Valentino revela en vivo sus chats con Gino Assereto tras broma sobre presunto romance: 'Te estimo mucho'

lr.pe

¿Qué dijo Jota Benz sobre Gino y Valentino?

En medio del revuelo y del video de Gino y Valentino, Jota Benz restó dramatismo a la situación y se refirió al tema con un tono relajado. “Si ellos son felices, que sean felices. Así que hay que apoyar eso… La vida es para eso, hermano, hay que reírse un poquito”, comentó, reforzando la idea de que todo formó parte de una broma.

No obstante, Jazmín consideró que la experiencia de Jota en televisión debía haberle permitido anticipar el impacto de sus palabras. “Me imagino que J aprenderá de esta lección. Todo bien con Valentino y con Gino. Gino ha preferido aclarar la situación… porque él vive muy desconectado, es su estilo de vida, y no medía la situación y cómo estaba escalando esta broma”, reflexionó.

