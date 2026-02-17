La joven empresaria Camila Diez Canseco, heredera del reconocido empresario Mauricio Diez Canseco, sorprendió al hablar abiertamente sobre su vida sentimental y confirmar que atraviesa una etapa de plenitud emocional. “Estoy en una etapa muy bonita de mi vida, estoy enamorada y la persona que me acompaña comparte conmigo los mismos valores, principios y visión de vida”, declaró.

La administradora de 27 años aseguró que la relación que mantiene actualmente le brinda estabilidad y tranquilidad personal, algo que considera fundamental para su crecimiento. “Siento que tengo una relación muy linda y madura; que me da mucha paz. Además, me apoya mucho en el aspecto laboral”, añadió la joven sobre su pareja.

Camila Diez Canseco. Foto: difusión

Camila Diez Canseco abre su corazón y confiesa que encontó el amor

Aunque suele mantener reserva sobre su vida personal, Camila Diez Canseco decidió compartir detalles de su presente sentimental y expresó sentirse plena tanto en lo emocional como en lo profesional. La joven destacó que su pareja no solo comparte sus valores, sino que también respalda sus proyectos y decisiones, lo que ha fortalecido el vínculo.

A pesar de estar alejada del mundo del espectáculo peruano, la joven se sincero y confesó que atraviesa un momento de equilibrio personal. Para ella, este periodo representa una etapa de crecimiento y madurez, en la que combina su vida privada con metas profesionales claras.

Hija mayor de Mauricio Diez Canseco revela proyecto ambicioso

La joven celebró la inauguración de 'Rústica Granjita Pachacamac', el que describe como el Rústica más grande del país. El espacio abrió sus puertas el 14 de febrero en Pachacámac y propone un concepto de entretenimiento familiar que incluye shows, conciertos, restaurante, piscina, ponys, juegos y actividades recreativas para niños en formato full day.

“Estoy feliz, ansiosa y muy entusiasmada porque he podido hacer realidad un gran proyecto para la cadena Rústica”, afirmó Camila, quien también comentó que está culminando su formación universitaria y se graduará en marzo. Según explicó, este logro representa el resultado de su aprendizaje dentro de la empresa y el cumplimiento de objetivos personales.

El recinto, ubicado en la avenida Manuel Valle, en el espacio que antes ocupaba la Ex Granjita del Arriero, busca convertirse en un nuevo punto de referencia de diversión familiar en el sur de Lima. La inauguración incluyó presentaciones musicales y espectáculos especiales, mientras que el segundo día se realizó un show temático de carnavales.