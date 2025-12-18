HOYSuscripcion LR Focus

Mauricio Diez Canseco asegura que no volverá a la política pese a recibir propuestas: “Ya lo probé y me fue mal”

El empresario peruano Mauricio Diez Canseco descarta rotundamente volver a la política, enfatizando que su aporte está en generar empleo y apoyar a causas sociales como la de ANIQUEM en las festividades navideñas.

Mauricio Diez Canseco, a sus 61 años, celebra su felicidad en la vida, destacando su regreso a la paternidad y su relación con Aixa Sosa. Foto: difusión/Sandy Carrión-La República
Mauricio Diez Canseco, a sus 61 años, celebra su felicidad en la vida, destacando su regreso a la paternidad y su relación con Aixa Sosa. Foto: difusión/Sandy Carrión-La República

A sus 61 años, Mauricio Diez Canseco siente que está en el mejor momento de su vida, no solo porque le va bien en la salud, en los negocios y porque ha vuelto a convertirse en padre; sino también porque cree que encontró al amor de su vida en Aixa Sosa, la artista argentina que forma parte de Dorada $ Orquesta. Por ende, no quiere involucrarse en nada que le perturbe esa tranquilidad que le ha costado construir. 

En entrevista con La República, Mauricio Diez Canseco se mostró feliz por llevar ayuda a los niños de ANIQUEM (Asociación de Niños Quemados) en vísperas de Navidad, pero descartó que esas campañas de ayuda social sea por algún interés político. Incluso, el empresario peruano fue tajante al descartar que vaya a ingresar a la política, como lo hizo hace una década.

Mauricio Diez Canseco le dije “no” a la política 

Mauricio Diez Canseco, quien espera que la Navidad de este año sea la mejor de todas, aseguró que ha recibido propuestas para retornar a la política, sin embargo, fue firme en descartar que vaya a postular en las próximas elecciones generales.

“Yo ya probé la política y me fue mal. Creo que desde donde estamos, generando trabajo para 3000 trabajadores en Rústica, ayudamos más de la empresa privada. Estamos bien”, comentó ‘Brad Pizza’ el pasado miércoles 17 de diciembre, en el evento navideño que organizó para sorprender a los niños y niñas que han sufrido quemaduras.

“Creo que la mejor política es dando trabajo y ayudando a las instituciones como ANIQUEM”, dijo Diez Canseco, quien espera que la situación del país mejore para este 2026. “Lo más lindo en un pueblo es tener esperanza, despertar la fe y las ganas de seguir luchando”.

Al ser consultado sobre qué motiva a seguir luchando a las personas como él, que lo tienen todo, Mauricio respondió que todo lo hace por sus ocho hijos y por sus 3000 trabajadores. “Sí o sí me tengo que levantar de la cama con AMP, (actitud mental positiva) y pelearla, porque tampoco es fácil”, añadió.

Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa apoyan a niños de ANIQUEM

La Fundación Rústica, representada por Mauricio Diez Canseco y su novia Aixa Sosa, llevaron ayuda a los niños de ANIQUEM (Asociación de Niños Quemados) en vísperas de Navidad, tal como lo vienen realizando desde hace 30 años. Además, ofrecieron un show infantil para alegrar los corazones de los pequeños que luchan por salir adelante.

Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa apoyan a niños de ANIQUEM. Foto: difusión

Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa apoyan a niños de ANIQUEM. Foto: difusión

“Desde hace 30 años que estoy apoyando a los niños de ANIQUEM, personalmente los visito en su casa y hacemos lo posible para poder ayudarlos. En esta ocasión todos pueden sumarse a la campaña de ayuda con solo yapear al número 945947436. Yo vengo apoyando esta campaña porque mi papá me llevó de niño al hospital y eso me marcó”, comentó Diez Canseco.

