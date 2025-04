Dailyn Curbelo sorprendió a sus seguidores al publicar en redes sociales emotivas fotografías del momento en que dio a luz por cesárea a sus mellizos Valentina y Doménico. Lo que más llamó la atención fue la presencia de su expareja, el empresario Mauricio Diez Canseco, quien estuvo con ella durante toda la intervención médica, demostrando su apoyo incondicional.

Aunque la pareja ya no mantiene una relación amorosa, decidieron juntos traer al mundo a sus hijos mediante inseminación in vitro. Esta muestra de unión por el bienestar de sus bebés ha sido aplaudida por sus seguidores, quienes no dudaron en llenar de mensajes positivos la publicación.

Dailyn Curbelo emociona a sus seguidores con fotos de su parto junto a Mauricio Diez Canseco

El pasado 12 de abril se confirmó que Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco se convirtieron en padres. Recientemente, la cantante cubana compartió imágenes íntimas y conmovedoras del momento en que fue sometida a una cesárea. En una de las fotografías, se puede ver al empresario, conocido también como ‘Brad Pizza’, tomándola de la mano mientras ella se encuentra en plena intervención quirúrgica.

“El día más hermoso y especial de mi vida”, escribió Dailyn Curbelo como descripción de una de las imágenes, dejando ver la profunda emoción que vivió al dar a luz. En varias entrevistas anteriores, la cantante cubana había expresado que convertirse en madre era uno de sus mayores sueños, y ahora finalmente ha logrado cumplirlo.

La publicación de Dailyn Curbejo junto a Mauricio Diez Canseco. Foto: instagram.

Durante los últimos meses de embarazo, la artista optó por mantener un perfil bajo, lo que hizo que la publicación de estas imágenes fuera una grata sorpresa para sus seguidores. Hasta el momento, ha compartido muy pocas fotos junto a Mauricio Diez Canseco tras el nacimiento de sus hijos, quienes llegaron al mundo en buen estado de salud.

Este gesto refleja la buena relación que Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco han decidido mantener por el bienestar de Valentina y Doménico, quienes nacieron mediante un proceso de fertilización asistida. Sin duda, una historia que resalta la fuerza del vínculo familiar, incluso sin una relación amorosa. “Qué bendición tan grande llegó a tu vida”, “¡Qué plena se te ve! ¡No necesitas decirlo!”, “Qué lindo, Dailyn, qué bendición más grande”, “Felicidades y muchas bendiciones”, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante cubana por parte de sus seguidores y personas cercanas.

Mauricio Diez Canseco presenta a sus mellizos

El 13 de abril, Mauricio Diez Canseco sorprendió a sus seguidores al publicar por primera vez imágenes de sus mellizos, Valentina y Doménico, sus hijos junto con Dailyn Curbelo. Las fotos estuvieron acompañadas de un emotivo mensaje en el que expresó su gratitud y felicidad por este nuevo capítulo en su vida: “Gracias, Dios… Gracias, Dailyn… Gracias por el milagro llamado Valentina y Doménico. Nacieron sanitos, llenos de bendición”, escribió el dueño de Rústica.

Mensaje de Mauricio Diez Canseco. Foto: Instagram

Además, Diez Canseco reafirmó su compromiso como padre, destacando los valores familiares que desea transmitir a sus hijos: “Desde ahora, nos toca darles todo el amor que nuestras familias Curbelo y Diez Canseco nos enseñaron”. La publicación generó una ola de reacciones positivas entre sus seguidores y figuras del espectáculo, quienes no dudaron en felicitarlo por esta nueva etapa.