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Pablo Villanueva, Melcochita, reaccionó furioso ante los recientes comentarios de Monserrat Seminario, su aún esposa, quien cuestionó públicamente el presunto embarazo de Heydi Amado, la joven de 22 años con la que actualmente mantiene una relación.

La madre de las hijas del cómico expresó sus dudas sobre la situación y señaló que, de confirmarse el embarazo, el cómico debería someterse a una prueba de ADN para despejar cualquier interrogante. Asimismo, advirtió que solicitaría una indemnización en caso de que la gestación resulte ser verdadera.

Melcochita responde fuerte a Monserrat por exigirle prueba de ADN

Lejos de tomar en cuenta los comentarios de Monserrat Seminario, Melcochita salió en defensa de Heydi Amado y dejó claro que mantiene plena confianza en su actual pareja. “Y a ella qué le importa. Piensa que todas las mujeres son iguales, yo confío en mi Heydi, que me cuida y trabaja porque tiene su tienda en Gamarra. Es una mujer tranquila y culta”, declaró el humorista al diario Trome.

Asimismo, reveló que este 12 de junio conocerán el resultado de los exámenes que permitirán confirmar o descartar el supuesto embarazo de la joven de 22 años.

Por otro lado, el cómico también respondió a los cuestionamientos de Susan Villanueva, su hija mayor, quien expresó su desacuerdo ante la posibilidad de que su padre vuelva a convertirse en padre a los 90 años.

“A ninguno de la familia le debe interesar que yo pueda tener otro hijo. Mis hijos ya están grandes, tienen sus familias, así que me dejen tranquilo. Yo los quiero y apoyo a todos mis hijos, pero que me dejen vivir mi vida. Que se preocupen por sus familias, que sean felices, pero déjenme tranquilo. Ya voy a cumplir 90 años y siguen con la misma ‘vaina’”, explicó el humorista.

Susan Villanueva lanza duras críticas a Melcochita por el presunto embarazo de su pareja

La posibilidad de que Melcochita vuelva a ser padre ha generado reacciones dentro de su propia familia. Susan Villanueva, la hija mayor del comediante, manifestó su sorpresa y rechazo ante la versión que vincula a Heydi Amado con un supuesto embarazo.

La también cantante señaló que espera que todo se trate de una confusión o una broma, pues considera que sería una situación complicada dada la avanzada edad de su padre. Asimismo, cuestionó duramente al humorista y sostuvo que actuaría de manera irresponsable si finalmente se confirma que la joven está esperando un hijo suyo.

"No puedo creer lo que está pasando. Espero que todo sea una broma, porque mi papá, a sus 90 años, no es que sea un semental. Hay que ser sinceros: a las justas puede con su alma. ¿Qué vida pretende darle si no ha sabido criar bien a sus hijos? Me indigna la irresponsabilidad", expresó Susan.