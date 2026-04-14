La controversia entre Maju Mantilla y María Pía Vallejos sumó un nuevo episodio luego de que ambas ofrecieran versiones opuestas sobre su vínculo con Gustavo Salcedo. El detonante fue la aparición pública de la presentadora de televisión junto al empresario durante la reciente jornada electoral, lo que reavivó rumores de reconciliación y puso nuevamente en el foco a la veterinaria.

Mientras Mantilla aseguró ante la prensa que su relación con el padre de sus hijos continúa y que incluso mantienen contacto frecuente, la veterinaria salió al frente para desmentir esa versión. A través de declaraciones difundidas en el programa 'Amor y fuego', la joven fue tajante al sostener que la situación ya fue aclarada por el propio Salcedo, marcando distancia frente a lo que considera una narrativa alejada de la realidad.

María Pía Vallejos habla fuerte y claro sobre su relación con Gustavo Salcedo

María Pía Vallejos no evitó el tema y respondió directamente a las declaraciones de Maju Mantilla, quien negó que Gustavo Salcedo y ella mantengan un vínculo sentimental. “Situaciones desesperadas hacen que uno tome medidas desesperadas. Invalidarme es una de ellas”, expresó la veterinaria, dejando entrever su incomodidad ante lo dicho por la exreina de belleza.

En ese mismo mensaje, Vallejos insistió en que el empresario ha sido claro respecto a su situación sentimental. “Gustavo ya fue claro y simplemente toca aceptar la realidad. Las cosas siguen tal cual él las declaró”, afirmó. Con ello, la joven reafirma su versión sobre su relación con Gustavo Salcedo, desestimando las especulaciones sobre un posible triángulo amoroso.

Previamente, en el podcast 'Q’ Bochinche', la veterinaria ya había abordado la polémica desde una postura más mesurada. Allí explicó que comprende la cercanía entre Salcedo y Maju Mantilla debido a su historia familiar. “No pretendo que porque él salga conmigo deje de tener contacto con la mamá de sus hijos. Eso sería ilógico”, comentó, descartando conflictos por ese aspecto.

María Pía Vallejos no pone las manos al fuego por nadie

Pese a mostrarse segura de su vínculo con Gustavo Salcedo, la veterinaria también dejó claro que mantiene una postura cautelosa respecto a la relación. “No pongo las manos al fuego por nadie”, señaló, marcando un límite frente a cualquier escenario que no se ajuste a sus expectativas personales.

En ese sentido, María Pía Vallejos subrayó que, de detectarse alguna incongruencia, no dudaría en dar un paso al costado. “Si pasa algo que no se ajuste a mis expectativas, seré la primera en terminarlo”, afirmó, evidenciando una posición firme ante la posibilidad de conflictos o deslealtades.

Respecto a las versiones que apuntan a un supuesto juego sentimental por parte del también deportista nacional, la veterinaria fue enfática en rechazar esa hipótesis. Argumentó que, de ser así, el empresario no habría hecho declaraciones públicas sobre su situación. “Si fuese así, no tendría sentido que él haya dicho lo que dijo”, explicó.