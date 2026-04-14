La veterinaria María Pía Vallejos no se quedó callada y respondió con firmeza luego de que Maju Mantilla rompiera en llanto tras las declaraciones de Gustavo Salcedo, quien admitió estar saliendo con ella. A través del programa ‘Amor y Fuego’, Vallejos se mostró segura y lanzó un mensaje directo a la exreina de belleza, advirtiéndole que no se metiera con ella.

En sintonía con lo dicho por Salcedo —padre de los hijos de Maju—, Vallejos reafirmó que salen juntos y cuestionó las palabras de la presentadora, quien descartó un romance entre ambos y aseguró que ella y Gustavo “seguían amándose”.

María Pía Vallejos lanza advertencia contra Maju Mantilla

Le advierte a Maju. En una nueva intervención para ‘Amor y Fuego’, María Pía desestimó las palabras de la exreina de belleza. Lejos de mostrarse conciliadora, le lanzó una confrontación directa, demostrando su confianza en Salcedo. “Lo que diga la señora no tengo nada que opinar. Ella puede decir lo que quiera, pero que no se meta conmigo. Al final, yo sé cómo son las cosas, estoy segura de eso. Confío en Gustavo y nada más”, declaró.

Acto seguido, respondió con un contundente “sí” cuando el reportero del programa le preguntó si realmente mantenía una relación con el empresario. Al ser consultada por qué creía que Mantilla declaró en televisión nacional que ella y el padre de sus hijos “seguían amándose”, Vallejos replicó sin rodeos: “Yo no sé qué pueda pasar por su cabeza”.

“Soy 100% consciente de la chica que soy”: María Pía revela que Gustavo Salcedo fue quien la conquistó

Más adelante, Vallejos reafirmó que las palabras de Maju no le generan incomodidad, pues confía plenamente en los sentimientos de Gustavo. Incluso dejó entrever que la ex Miss Mundo no tendría esa misma seguridad. “No me incomoda porque estoy clara de lo que Gustavo siente. Cuando una persona está segura de dónde está parada, no tiene por qué estar reafirmándolo. Yo no he reafirmado nada, solamente ese primer día que ustedes me agarraron y declaré, pero de ahí no tengo por qué estar diciendo que yo hablo todos los días con él, que me veo todos los días con él, porque sé cómo son las cosas”, precisó con firmeza.

En esa misma línea, la veterinaria remarcó que no fue ella quien buscó conquistar al exdeportista, sino que él tomó la iniciativa para ganarse su corazón. “¿Te parece que voy a estar detrás de un chico? Soy 100% consciente de la chica que soy. Soy una persona segura de mí misma. No creo que deba estar detrás de alguien. Hay cosas que no se necesitan explicar tanto”, añadió.

Veterinaria niega relación abierta con Gustavo Salcedo

La joven, cuya presencia en la farándula nacional se ha intensificado tras su vínculo con Salcedo, fue tajante al exigir que Maju dirija sus reclamos al empresario y no intente invalidarla. “La señora no tiene por qué meterse conmigo. Mi vínculo es con Gustavo... Si es que ella quiere pedir algún tipo de aclaración, que se lo haga a Gustavo. No tiene por qué estar dando ese tipo de mensajes a nivel nacional, invalidándome, porque eso es lo que he sentido. Gustavo ya fue claro en lo que dijo y nada más”, señaló.

Finalmente, descartó de manera categórica que se trate de una relación abierta o triangular, y aseguró que tanto ella como Salcedo buscan dejar atrás la polémica para disfrutar plenamente de su historia. “No es ninguna relación abierta, no es ninguna relación de tres. Yo jamás me prestaría... Cada uno tiene el derecho de opinar, pero al final quien está en esta situación es Gustavo y yo... Queremos que pase esto y disfrutar de esa etapa bonita que estamos viviendo”, sentenció.