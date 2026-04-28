Alessandra Fuller decidió pronunciarse sobre la polémica generada en torno a las conversaciones entre Renato Rossini Jr. y Pablo Heredia, sus exparejas que convivieron varias semanas en el reality 'La Granja VIP Perú' de Panamericana TV.

Durante la alfombra roja de 'El diablo viste a la moda 2', la influencer descartó tajantemente haberle sido infiel a Rossini Jr., luego de las especulaciones surgidas tras la confesión que él compartió con el actor argentino. Aunque aseguró mantener aprecio por ambos más allá de la controversia, también cuestionó que no se haya dado una versión fiel de lo ocurrido.

“Es un poco triste”: Ale Fuller sobre polémica en torno a Renato Rossini Jr. y Pablo Heredia

Al ser consultada sobre las confesiones en 'La Granja VIP', Ale Fuller mostró una postura serena y madura, destacando el valor que les da a sus exparejas y al aprendizaje que obtuvo de cada relación. “Ha pasado tanto tiempo. Yo sí soy una persona que se queda con lo mejor de lo vivido con cada persona. Tanto Renato como Pablo han sido importantes en mi vida, independientemente de lo que haya pasado después. Me quedo con todo lo bonito vivido”, declaró en diálogo con La República y otros medios locales.

Sin embargo, también reconoció que la polémica la impactó al tratarse de personas a las que guarda aprecio y porque las versiones difundidas no reflejan la realidad. “De verdad les guardo genuino cariño y, de pronto, enterarme de que se está diciendo algo que no es, que es totalmente falso o que se le está dando una narrativa distinta a lo que han podido decir, pero justamente porque no se ha tocado el tema con tanta responsabilidad, es un poco triste”, agregó, dejando en claro su incomodidad frente a la manera en que se expuso la situación.

“Ni de cerca”: Ale Fuller descarta haberle sido infiel a Renato Rossini Jr.

En esa línea, la actriz de 'Ven, baila, quinceañera' recalcó que no guarda resentimiento hacia sus exparejas, aunque sí se mostró crítica frente a la manera en que se ha manejado la controversia. “Les guardo mucho cariño porque siento que he aprendido muchísimo en cada etapa de mi vida y creo que ellos han sido una parte importante de mi vida. Les deseo lo mejor. Si me los encuentro, les daré un abrazo, pero sí es delicado cuando se dicen cosas que no son y, sobre todo, cuando se dicen afirmaciones de esa magnitud y versiones falsas”, indicó.

Más adelante, negó de manera categórica haber sido infiel a Renato Rossini Jr. y sugirió que sus declaraciones pudieron haber sido malinterpretadas. No obstante, reconoció que el mensaje del influencer resultó ambiguo. “Lo de la infidelidad (lo desmiento) por completo, pero ni cerca. Quiero creer que se ha tergiversado, que se ha malinterpretado lo que ha dicho, quiero creer eso, pero sí es cierto que fue ambiguo con lo que se dijo. Sí me parece que es delicado, pero espero que haya sido simplemente una confusión”, sentenció con firmeza.