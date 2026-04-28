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'La Granja VIP Perú' anuncia repechaje: conoce a los participantes que podrían regresar al reality de convivencia

Ethel Pozo, conductora de 'La Granja VIP Perú', anunció que habrá un repechaje en el reality, permitiendo que los eliminados regresen a la competencia y cambien el rumbo del programa.

El último capítulo de ‘La granja VIP Perú’ dejó a Pati Lorena como la eliminada. Con su salida, quedan solo tres miembros del equipo 'Las víboras' y siete del 'team Reales'. Foto: Composición LR/difusión.
El último capítulo de ‘La granja VIP Perú’ dejó a Pati Lorena como la eliminada. Con su salida, quedan solo tres miembros del equipo 'Las víboras' y siete del 'team Reales'. Foto: Composición LR/difusión. | Foto: Composición LR/difusión.
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El sábado 25 de abril se vivió la última gala de eliminación de 'La granja VIP Perú' y la que menos votos obtuvo fue Pati Lorena. De esa manera, solo quedaron tres integrantes del grupo Las Víboras y siete del team Reales. Para aumentar la tensión en el reality de convivencia de Panamericana Televisión, se confirmó que habrá repechaje. Es decir, uno de los eliminados podrá volver a la competencia.

Ethel Pozo, conductora de 'La granja VIP', confirmó que habrá un repechaje que permitiría el regreso de participantes eliminados, lo que cambiaría por completo el rumbo de la competencia y elevaría la expectativa del público.

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Un eliminado de 'La granja VIP' vuelve al reality

A través de las redes sociales, 'La granja VIP Perú' confirmó que este martes 28 de abril se iniciará el proceso de repechaje, dinámica que permitirá que algunos de los participantes ya eliminados tengan la oportunidad de regresar a la competencia y poner en aprietos al resto de concursantes.

Asimismo, el programa publicó en su cuenta oficial de Instagram la lista de participantes eliminados y preguntó al público quién debería regresar a la competencia. Rápidamente, las redes sociales se llenaron de comentarios, y Pati Lorena fue una de las más mencionadas por los seguidores, quienes piden su retorno al reality de convivencia.

El proceso de repechaje comenzará el martes 28 de abril. En redes, los seguidores reclaman el regreso de Pati Lorena, entre otros. Foto: Instagram

El proceso de repechaje comenzará el martes 28 de abril. En redes, los seguidores reclaman el regreso de Pati Lorena, entre otros. Foto: Instagram

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¿Quiénes fueron los eliminados de 'La granja VIP'?

El primero en dejar la competencia fue Mack Songhurst, conocido como La Mackyna, quien no logró mantenerse en el juego. Posteriormente, la actriz Celine Aguirre tuvo que abandonar el programa por recomendación médica tras ser diagnosticada con traqueítis aguda.

El segundo eliminado fue el actor Miguel Vergara, quien incluso pidió a sus compañeros que lo nominaran porque no deseaba continuar en la competencia. Más adelante, Yiddá Eslava también dejó el reality por recomendación psicológica luego de sufrir un episodio de epilepsia.

Entre los siguientes eliminados figuran Jesús Barco, quien permaneció solo una semana en la competencia. Luego fue el turno de su pareja, Melissa Klug, quien también quedó fuera del reality. El quinto eliminado fue Renato Rossini Jr., mientras que la más reciente en abandonar la granja fue Pati Lorena, una de las participantes más polémicas del programa.


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