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Futbolista de la selección peruana es acusado por su expareja de agresión física y amenazarla con un arma: "Siempre teníamos peleas"

Futbolista de la selección peruana fue denunciado por su expareja por presunta violencia física y psicológica durante su embarazo y amenazas con arma de fuego. El caso ya cuenta con medidas de protección dictadas por la justicia.

Arón Sánchez es compañero de Christian Cueva en el club Juan Pablo II. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Arón Sánchez es compañero de Christian Cueva en el club Juan Pablo II. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
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El futbolista Arón Sánchez enfrenta una denuncia por parte de su expareja, Débora Goytizolo, quien lo acusa de haber ejercido violencia física y psicológica durante la relación que mantuvieron por cerca de tres años. La gravedad del caso radica en que, según el testimonio de la joven, los hechos también habrían ocurrido mientras ella se encontraba embarazada.

La denuncia cobró notoriedad luego de que la denunciante ofreciera su testimonio en el programa 'América hoy', donde relató episodios de agresión que, afirma, fueron constantes. Sus declaraciones generaron preocupación debido al nivel de violencia descrito y a la supuesta reiteración de estos hechos a lo largo del vínculo sentimental con el exseleccionado nacional.

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Arón Sánchez es acusado por su expareja de agredirla física y psicológicamente

Según el relato de Débora Goytizolo, la relación con Arón Sánchez estuvo marcada por conflictos frecuentes que derivaban en agresiones físicas. En su testimonio, la denunciante explicó que las discusiones escalaban rápidamente y terminaban en episodios de violencia que, asegura, se repitieron en múltiples ocasiones.

"Siempre teníamos peleas y me pegaba fuerte. No era un empujón, me jalaba del cabello y me arrastraba por el pasadizo", declaró, describiendo una de las situaciones más impactantes.

La joven decidió acudir a la comisaría de Bellavista, en el Callao, para formalizar la denuncia por maltrato físico y psicológico. En su versión, también señaló que el comportamiento del actual futbolista de Juan Pablo II incluía actitudes de control y celos, lo que contribuía a un entorno que calificó como una relación tóxica.

Además, afirmó que las agresiones no cesaron durante su embarazo, cuando tenía cerca de cinco meses de gestación, lo que incrementa la gravedad de los hechos denunciados.

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Débora Goytizolo asegura que Arón Sánchez la quiso matar

Uno de los episodios más delicados, según la denunciante, ocurrió el 19 de abril, cuando un encuentro fortuito desencadenó una situación que terminó en amenazas de muerte. Débora Goytizolo relató que, tras ver al futbolista que perteneció a la selección peruana sub-17 y sub-20 en un cine con otra mujer, se produjo una discusión que derivó en que él la obligara a subir a un taxi. Durante ese trayecto, asegura, recibió amenazas directas contra su vida.

Posteriormente, indicó que fue llevada a la vivienda del futbolista, donde, según su testimonio, este habría ido a buscar un arma de fuego con la intención de intimidarla.

"Me comenzó a decir que me iba a matar y fue como a traer una pistola y literal me quiso matar", afirmó. Tras ese hecho, la joven acudió a las autoridades para presentar la denuncia correspondiente, lo que derivó en la intervención policial y en la permanencia del deportista en la comisaría hasta la mañana siguiente.

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