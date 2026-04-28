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Deportes

Kiara Montes anuncia renovación en Regatas Lima con peculiar mensaje: "¿De verdad creían que me iba?"

Luego de terminar en el quinto lugar de la Liga Peruana de Vóley, el conjunto chorrillanos empezó a moverse en el mercado de fichajes para la próxima temporada.

Kiara Montes es la capitana de Regatas Lima y la selección peruana. Foto: Liga Peruana de Vóley
Kiara Montes es la capitana de Regatas Lima y la selección peruana. Foto: Liga Peruana de Vóley
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Regatas Lima ya empezó a planificar lo que será la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Después de culminar en el quinto lugar, el elenco chorrillano anunció una serie de cambios en su plantel, entre los que destacan la salida de cinco jugadoras y la renovación de Kiara Montes.

A través de sus redes sociales, la institución informó sobre la continuidad de la capitana de la selección peruana, quien fue vinculada en los últimos días a Universitario de Deportes.

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Kiara Montes seguirá en Regatas Lima

Regatas Lima publicó un video en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: "La ‘capi’ se queda en casa. Porque este escudo se lleva en el alma", frase que utilizaron para oficializar la permanencia de la voleibolista de 25 años.

En otro momento del clip se aprecia a la experimentada puntera expresar un peculiar mensaje: "¿De verdad creían que me iba?".

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¿Qué jugadoras dejan Regatas Lima?

En una reciente entrevista con el programa 'Se formaron las parejas', Karina del Castillo, gerente deportiva del cuadro chorrillano, confirmó la salida de cinco jugadoras del plantel dirigido por Horacio Bastit.

  • Petra Schwartzman (opuesta)
  • Bárbara ‘Barbie’ Frangella (armadora)
  • Darlevis Mosquera (central)
  • Katherine Ramírez (central)
  • Shanaiya Aymé (receptora)
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