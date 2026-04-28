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Fiorella Rodríguez anuncia cuándo será su boda en España con Iván Micol, su novio 24 años menor: "Nos vamos a quedar un tiempo por allá"

La presentadora de televisión Fiorella Rodríguez está lista para concretar su matrimonio con Iván Micol tras casi cinco años juntos. La pareja también celebrará una ceremonia posterior en Perú.

Fiorella Rodríguez e Iván Micol confirmaron su relación en 2022.
Fiorella Rodríguez e Iván Micol confirmaron su relación en 2022. | Foto: composición LR/Instagram
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Fiorella Rodríguez e Iván Micol se alistan para dar el gran paso en su relación, luego de casi cinco años juntos. En entrevista con la prensa peruana, la presentadora reveló detalles de su próxima boda con el modelo español, quien la sorprendió con una propuesta íntima en su departamento en 2025.

La actriz adelantó que la celebración tendrá dos escenarios: primero en España en 2026 y luego en Perú, con lo que reafirma su compromiso con el empresario. Lejos de las críticas por la diferencia de edad de 24 años, la popular Amistasí se muestra firme en su decisión de compartir este nuevo capítulo junto a su pareja.

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Fiorella Rodríguez se casa a fin de año con Iván Micol en España

Durante la conversación, Fiorella Rodríguez fue consultada por la fecha de su boda con Iván Micol. Al abordar el tema, la conductora de espectáculos primero optó por contar las dificultades que tuvieron que atravesar debido a unos trámites. “Te cuento que llegaron los papeles de Iván con código de barras, pero resulta que aquí no lee el código de barras. Entonces, tocaba apostillar, pero como allá no se usa el apostillado, ni modo”, reveló a Trome.

Una vez explicado el contratiempo, relató que lo ocurrido los llevó a tomar la decisión de casarse primero en España y luego en Perú. “Cuando nos vayamos a fin de año, hacerlo allá primero (su boda) y después acá. Además, son cuatro años que él no ve a su familia y nos vamos a quedar un tiempo por allá, pues haré una película”, indicó la actriz, al explicar que su viaje al país europeo también responde a un proyecto que debe grabar y al reencuentro del modelo con su familia tras una larga temporada alejado de ellos.

Iván Micol le pidió la mano a Fiorella Rodríguez en 2025

Iván Micol le pidió la mano a Fiorella Rodríguez en 2025. Foto: Instagram

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Así Iván Micol le pidió la mano a Fiorella Rodríguez

En 2025, Fiorella Rodríguez relató con entusiasmo cómo Iván Micol le pidió la mano en una propuesta íntima que la tomó completamente por sorpresa. “No vas a creer lo que me pasó. Ese día estaba medio complicada porque he lanzado mi línea de postres saludables ‘Amistafit’ y al llegar a casa, en recepción, la chica que hace la limpieza del edificio me pide calentar su comida en mi microondas y subimos hasta el piso 19. Al llegar, me extrañó ver la puerta abierta del departamento, pero ingresamos, y ahí estaba Iván, vestido con su terno, de rodillas con el anillo y me dijo: ‘Cásate conmigo’”, recordó.

Al evocar aquel instante, la actriz de 52 años confesó que la exaltación fue compartida incluso por la joven que presenció la escena. “Grité de la emoción, la chica igual. Fue nuestro testigo. Nos abrazamos (con Iván), lo besé y claro que le dije que sí, mil veces le diría sí porque es un ángel que desde que llegó a mi vida me dio mucha paz, tranquilidad, amor. Es hermoso”, contó a Trome.

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