Titular Cecilia León presenta requerimientos clave para fortalecer la justica en La Libertad ante la presidenta del Poder Judicial

Se solicitó apoyo para construir el Módulo Básico de Justicia de La Esperanza y mejorar la digitalización de procesos. Fuente: Difusión.

Se solicitó apoyo para construir el Módulo Básico de Justicia de La Esperanza y mejorar la digitalización de procesos. Fuente: Difusión.

En una reunión virtual sostenida con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y sus funcionarias, la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, expuso las principales necesidades que enfrenta el sistema de justicia en esta región norte del país, las cuales requieren una atención prioritaria, a fin de seguir garantizando un servicio eficiente y oportuno a la ciudadanía.

La máxima autoridad judicial de la región La Libertad reiteró el pedido de creación de un Juzgado Constitucional en Trujillo que coadyuve a una atención oportuna y especializada de los procesos de esta materia, así como de un Juzgado de Paz Letrado para Virú, provincia en la que los procesos laborales se han incrementado debido a la modificación de la competencia de los órganos jurisdiccionales de esta instancia.

“La Ley 32155 ha dado competencia en temas de agroindustria a los juzgados de paz letrado laboral. En la provincia de Virú, los procesos en esta materia que es compleja, han crecido exponencialmente a comparación del año 2024. Se estima que, en el 2026, esta carga llegue a más de 1500 procesos, saturando aún más al Juzgado de Paz Letrado que cuenta actualmente con elevado número de procesos”, remarcó la doctora León Velásquez.

Además, solicitó el apoyo de la Presidencia del Poder Judicial para impulsar el levantamiento de las observaciones para la construcción del Módulo Básico de Justicia de La Esperanza, así como la implementación de la oralidad en los procesos contencioso, administrativo, laboral y previsional, así como de las microformas que contribuirán al manejo digital de los procesos, a la mejor preservación de los expedientes históricos con valor legal y a la eliminación del hacinamiento de los archivos físicos.

León Velásquez destacó el incremento de procesos laborales en Virú. Fuente: Difusión.

Por otro lado, sustentó la necesidad de contar con mayor recurso humano, sobre todo para las áreas de Notificaciones, Seguridad y los órganos jurisdiccionales de provincias, con el objetivo de asegurar el servicio ininterrumpido de justicia, especialmente hacia las personas en condición de vulnerabilidad.

Durante la reunión, que se prolongó por más de una hora, la gerente general Claudett Delgado Llanos; la secretaria de administrativa de la Secretaría de Atención al Ciudadano, Elizenda Quispe Castillo; la gerente de Modernización, Planeamiento y Presupuesto, María Peche Becerra; y la gerente de Administración y Finanzas, Carmen Ascencio Ormeño, dieron respuesta a cada uno de los pedidos, enfatizando en que se desarrollarán las coordinaciones respectivas para contribuir a una mejora en el servicio de justicia en La Libertad.

Cabe indicar que en la reunión también participaron el gerente de Administración Distrital, Henry Góngora Ortiz, los jefes de Unidad, Kike Figueroa Auca, Juan Torpoco Dávila y Aldo Gutiérrez Fabian, y la secretaria de Presidencia, René Roldán Rodríguez.