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Laura Spoya deja contundente mensaje a su aún esposo Brian Rullan tras desacreditarla como madre: “Nunca voy a permitir”

Brian Rullan expresó su incomodidad por la situación mediática de Laura Spoya. En respuesta a las críticas, la conductora de ‘La manada’ asegura que siempre ha priorizado el bienestar de sus hijos y que nunca permitirá que se ponga en duda su papel como madre.

El exposo de la exreina de belleza, Brian Rullan, defendió su rol como padre, enfatizando la importancia de proteger la imagen de sus hijos. Foto: ATV/captura Youtube
El exposo de la exreina de belleza, Brian Rullan, defendió su rol como padre, enfatizando la importancia de proteger la imagen de sus hijos. Foto: ATV/captura Youtube | Foto: ATV/captura Youtube

A Laura Spoya le siguen las polémicas. Tras haberse envuelto en un escándalo por chocar contra un inmueble por supuestamente quedarse dormida, esta semana la exreina de belleza ha protagonizado nuevos titulares por una fotografía que se filtró en las redes sociales y que muestra su cercanía con su joven trabajador. A ello se sumaron las declaraciones de su exposo, lo que generó que ella no se quede callada.

Laura Spoya aprovechó la Semana Santa para viajar a Jamaica, pero no sola. Magaly Medina la expuso y reveló que la influencer estuvo acompañada de Sebastián Gálvez. Sin embargo, fue el pódcast ‘Showpe’ que compartió una imagen comprometedora de ellos, donde aparecen abrazados en una piscina. Tras la viralización de la imagen, el programa ‘Qbochinche’ se comunicó con Brian Rullan para conocer su postura. 

Aunque al inicio el empresario no quiso referirse al viaje de Laura Spoya, el  mexicano dejó clara su incomodidad frente a la situación mediática y recalcó que él sí piensa en los menores. “Yo sí tengo que proteger a mis hijos y lo que ellos vean en el futuro en internet”, afirmó Brian Rullan, dejando entrever que su expareja no lo hace.

PUEDES VER: Brian Rullan decepcionado de Laura Spoya tras revelarse foto con su joven trabajador en piscina: "Eso es lo que me da pena"

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Laura Spoya se defiende de críticas

La conductora de ‘Al sexto día’ fue cuestionada por su rol de madre durante la transmisión de ‘La manada’. Ante ello, Spoya pidió la palabra e indicó que a diferencia de otras ocasiones, esa vez sí iba a responder a sus detractores. De paso, mencionó al padre de sus hijos.

“En estos últimos días, hay algo que no había comentado porque a veces yo me quedo muy callada al respecto con los temas; pero yo a mis hijos los cuido un cu** y cumplo con absolutamente todas las responsabilidades que tengo como madre y siempre lo he hecho. O sea, si hay algo que de verdad nunca voy a permitir es que alguien me quiera desacreditar como mamá. Jamás, así sea mi exmarido”, dijo el jueves 16 de abril.

“He llegado a un punto en el que yo no hablo, pero a veces cuando uno quiere poner en tela de juicio si soy buena madre o no soy buena madre, eso sí me jo** porque yo desde que nuevamente he llegado a este país, en 2023, también me he tenido que construir desde cero, porque yo también lo perdí todo”, añadió.

Finalmente, la ex Miss Perú Universo subrayó que no permitirá que sus hijos pasen por necesidades. “Yo he trabajado incansablemente para que a mis hijos nunca les falte nada, nunca. O sea, yo puedo comer arroz con huevo, pero mis hijos siempre van a tener un plato de comida sobre la mesa; así yo pierda todas mis marcas y tenga que salir a vender sándwiches. Lo voy a hacer. Y eso sí me llega al pinc**, que me desacrediten como mamá”, concluyó Spoya.

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