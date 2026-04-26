Actriz Gia Rosalino sorprende al revelar qué la enamoró perdidamente de Aldo Miyashiro: “Sus ojitos lindos”

Gia Rosalino atraviesa una etapa estable en su relación con Aldo Miyashiro, conductor de 'Habla chino' de Willax, con quien están dos años juntos. La exactriz de 'Al fondo hay sitio' decidió hablar abiertamente de su romance, que en un inicio fue duramente cuestionado por la forma en que terminó con su exesposa, Erika Villalobos.

Durante una entrevista con Trome, la actriz, quien forma parte de la novela 'Señora del destino' de América TV, contó qué fue lo que la conquistó de Miyashiro y resultó clave para iniciar su relación. “Sus ojitos lindos”, expresó Gia.

Gia Rosalino cuenta qué la enamoró de Aldo Miyashiro

Gia Rosalino, de 30 años, reveló que no solo los ojos de Aldo Miyashiro, de 50, fueron fundamentales para conquistarla, sino también su “sentido del humor”, una cualidad que le aporta mucho a su vida.

En otro momento, dejó en claro que no perdonaría una infidelidad por parte del actor de 'La gran sangre'. “Tengo muchas personas alrededor que me han dicho que han logrado perdonar una infidelidad, pero en mi caso tengo muy claro que no la perdonaría. Ya lo he pasado en algún momento y el tránsito para superar eso es muy difícil. Así que prefiero no pasarlo”, compartió.

¿Aldo Miyashiro y Gia Rosalino se casarán?

Durante la entrevista, Gia Rosalino también fue consultada sobre sus planes de boda con Aldo Miyashiro. Al respecto, contó que está muy ilusionada con el matrimonio, aunque aún no tiene claro si desea tener hijos.

Además, señaló que actualmente comparten parte de la convivencia con una de las hijas del conductor. “Arriba del departamento vive su hija mayor, viajamos juntos y los fines de semana siempre hacemos algo. Aldo es muy unido con sus hijos y siempre me incluyen”, señaló a Trome.