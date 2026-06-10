Fonavi: Más de la mitad de beneficiarios del Reintegro 5 no han cobrado su devolución. | Composición LR/IA

Fonavi: Más de la mitad de beneficiarios del Reintegro 5 no han cobrado su devolución. | Composición LR/IA

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Más de la mitad de los beneficiarios incluidos en el grupo de pago Reintegro 5 del Fonavi aún no se han acercado a cobrar la devolución aprobada por la Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica. Aunque los pagos comenzaron en mayo, miles de personas siguen pendientes de recibir el dinero asignado y cobrarlo en el Banco de la Nación.

De acuerdo con información oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc del Fonavi, hasta el momento 27.780 fonavistas cobraron su devolución, lo que permitió desembolsar S/106 millones 331 mil 616,73. Sin embargo, todavía quedan 38.864 beneficiarios que no han realizado el cobro correspondiente.

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Reintegro 5 del Fonavi: cuántos beneficiarios siguen sin cobrar

El grupo de pago Reintegro 5 está conformado por 66.644 beneficiarios. De ese total, 49.891 corresponden a fonavistas vivos y 16.753 a exaportantes fallecidos cuyos pagos serán cobrados por sus herederos.

Según los datos difundidos por la PCM y la Secretaría Técnica del Fonavi, únicamente 27.780 beneficiarios realizaron el cobro de la devolución. Esto significa que aún permanece pendiente el retiro de fondos por parte de 38.864 personas incluidas en este padrón.

Devolución Fonavi: situación de los herederos incluidos en el padrón

Los fonavistas vivos incluidos en el Reintegro 5 podían cobrar desde el 14 de mayo. En cambio, los familiares de fonavistas fallecidos recién pudieron iniciar el proceso de acreditación desde el 21 de mayo.

La devolución para los herederos se realizará una vez que transcurra el plazo establecido para verificar que no exista oposición de otra persona que considere tener igual o mejor derecho como beneficiario. Para ello, se contempla una espera de 45 días calendario. Por esta razón, dentro del grupo pendiente de cobro existen alrededor de 16.753 beneficiarios que todavía no reciben el dinero debido a estos plazos.

¿Qué documentos deben presentar los herederos de fonavistas fallecidos?

Antes de acudir al Banco de la Nación, los herederos deben verificar que el titular figure en el padrón oficial del Reintegro 5. Una vez confirmada su inclusión, el solicitante deberá presentar su DNI y la Declaración Jurada de Beneficiario de Fonavista Fallecido, documento en el que declara tener derecho al cobro y no conocer a otras personas con igual o mayor prioridad para recibir el beneficio. Además, la declaración debe estar debidamente firmada y contar con huella dactilar.

Los documentos adicionales varían según el parentesco con el fonavista fallecido. Por ejemplo, los viudos deben presentar la partida o acta de matrimonio; los convivientes, el certificado de unión de hecho inscrito en la SUNARP; y los hijos, sus partidas de nacimiento.

En el caso de padres o hermanos, también se exige documentación que acredite el vínculo familiar. Si el heredero no pertenece a estos grupos directos, deberá presentar documentos como la sucesión intestada, testamento o resolución judicial inscrita que demuestre legalmente su derecho a la herencia.

Consulta del padrón Fonavi: cómo verificar si te corresponde el Reintegro 5

Los beneficiarios que figuran en el padrón del Reintegro 5 ya cuentan con la acreditación necesaria para recibir la devolución. En esos casos, el cobro puede realizarse presentando únicamente el DNI.

Para verificar si una persona forma parte del grupo de pago, se habilitó una consulta virtual. El procedimiento consiste en ingresar al portal oficial, registrar el número de DNI, completar el código CAPTCHA y seleccionar la opción 'enviar'.

El sistema mostrará si el ciudadano o su familiar fonavista integra o no el padrón aprobado para esta devolución.