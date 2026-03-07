HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo
33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     
Espectáculos

Katia Palma se indigna con Flavia López en 'Esto es guerra' por no saber multiplicar 2x2: "¿Pueden caer ladrillos?"

En redes sociales, algunos cibernautas intentaron defender a la exreina de belleza y aseguraron que respondió de manera incorrecta a propósito para generar mayor rating y evitar que su participación pasara desapercibida.

Flavia López pasó bochornoso momento en 'Esto es guerra' Foto: Composición LR
Flavia López pasó bochornoso momento en 'Esto es guerra' Foto: Composición LR | Captura TikTok

Flavia López protagonizó un insólito momento la noche del viernes 6 de marzo durante el segmento de preguntas de cultura general de Esto es guerra ’. La exreina de belleza sorprendió al responder de forma incorrecta una operación de matemática básica, lo que dejó boquiabiertos a todos en el set.

Previamente, Mathías Brivio le pidió concentración para responder una pregunta decisiva que podía evitar que su equipo, los ‘Combatientes’, perdiera puntos en la competencia. “Flavia, vamos que tú puedes, concentrada. La pregunta es la siguiente: ¿cuánto es 2 x 2?” Lo que nunca esperó el ‘Papá de los guerreros’ fue la insólita respuesta de la influencer.

PUEDES VER: Josi Martínez pierde la paciencia con Katia Palma en 'Esto es guerra' por fuerte reclamo: "No tienes por qué humillarnos"

lr.pe

Flavia López respondió mal cuánto es 2 por 2 en ‘Esto es guerra’

Con total seguridad, López respondió: “Ocho”. Su equivocación provocó la reacción inmediata entre sus compañeros, quienes no pudieron ocultar su incredulidad. Tras el bochornoso momento, decidieron enviarla a la ducha como castigo. Aunque al inicio intentó escapar, la influencer optó por aceptar el baño de agua fría al enterarse de que podría ser suspendida del programa de no cumplir el castigo.

Por su parte, Katia Palma no ocultó su indignación tras escuchar la respuesta. “¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No! No puede ser. No, yo me voy, me voy del programa. ¿Pueden caer ladrillos en esa ducha por favor?”, expresó la conductora visiblemente anonadada. 

PUEDES VER: Flavia López se burla de Rosángela Espinoza tras apasionado beso con Patricio Parodi: "Tenía ganas de que se le cumpla el sueño"

lr.pe

Reacciones en redes sociales tras el error de Flavia López

El hecho se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde algunos usuarios defendieron a Flavia López y sugirieron que su respuesta habría sido intencional. “Quiero creer que lo hizo a propósito”, “Con los dedos señaló cuatro” o “Lo hizo para ganar ranking”, fueron algunos de los comentarios.

Otros internautas, sin embargo, criticaron el error cometido en televisión. Además, recordaron que no es la primera vez que uno de los integrantes de ‘Esto es guerra’ comete un craso error al no poder responder correctamente preguntas de cultura general durante la competencia. 

Notas relacionadas
Katia Palma regresó a la conducción de 'Esto es guerra' y presentó a los 18 participantes de la temporada, incluidos los tres 'jales'

Katia Palma regresó a la conducción de 'Esto es guerra' y presentó a los 18 participantes de la temporada, incluidos los tres 'jales'

LEER MÁS
Katia Palma volvió a 'Esto es guerra' 2026, derrotó a Mathías Brivio en un juego y eligió liderar a los 'guerreros'

Katia Palma volvió a 'Esto es guerra' 2026, derrotó a Mathías Brivio en un juego y eligió liderar a los 'guerreros'

LEER MÁS
Josi Martínez pierde la paciencia con Katia Palma en 'Esto es guerra' por fuerte reclamo: "No tienes por qué humillarnos"

Josi Martínez pierde la paciencia con Katia Palma en 'Esto es guerra' por fuerte reclamo: "No tienes por qué humillarnos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug queda atrapada en una isla y no puede regresar a Perú por bombardeos entre Israel e Irán: “No sabes la desesperación que sentimos”

Melissa Klug queda atrapada en una isla y no puede regresar a Perú por bombardeos entre Israel e Irán: “No sabes la desesperación que sentimos”

LEER MÁS
¡Adiós ‘Préndete’! Programa de Christian Domínguez y Karla Tarazona es sacado del aire y será reemplazado por proyecto de Gisela Valcárcel

¡Adiós ‘Préndete’! Programa de Christian Domínguez y Karla Tarazona es sacado del aire y será reemplazado por proyecto de Gisela Valcárcel

LEER MÁS
Gianmarco conmueve al revelar que fue despedido por disquera internacional pese a haber ganado un Grammy: “No lo he contado nunca”

Gianmarco conmueve al revelar que fue despedido por disquera internacional pese a haber ganado un Grammy: “No lo he contado nunca”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Katia Palma se indigna con Flavia López en 'Esto es guerra' por no saber multiplicar 2x2: "¿Pueden caer ladrillos?"

Sedapal anuncia corte de agua hasta por 12 horas este 7 de marzo: Ate y El Agustino entre los distritos afectados

Universidad San Marcos habilita buses para postulantes que rendirán examen de admisión 2026-II ante crisis por GNV

Espectáculos

¡Adiós ‘Préndete’! Programa de Christian Domínguez y Karla Tarazona es sacado del aire y será reemplazado por proyecto de Gisela Valcárcel

Hugo García se defiende de las críticas de trend viral en TikTok: "Cada uno refleja lo que lleva dentro"

¿Quién es Cruz Erick, el cantante peruano que ha abierto conciertos a Nicky Jam, Trébol Clan, J Quiles, De La Ghetto y Zion?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025