Flavia López protagonizó un insólito momento la noche del viernes 6 de marzo durante el segmento de preguntas de cultura general de ‘‘Esto es guerra ’. La exreina de belleza sorprendió al responder de forma incorrecta una operación de matemática básica, lo que dejó boquiabiertos a todos en el set.

Previamente, Mathías Brivio le pidió concentración para responder una pregunta decisiva que podía evitar que su equipo, los ‘Combatientes’, perdiera puntos en la competencia. “Flavia, vamos que tú puedes, concentrada. La pregunta es la siguiente: ¿cuánto es 2 x 2?” Lo que nunca esperó el ‘Papá de los guerreros’ fue la insólita respuesta de la influencer.

Flavia López respondió mal cuánto es 2 por 2 en ‘Esto es guerra’

Con total seguridad, López respondió: “Ocho”. Su equivocación provocó la reacción inmediata entre sus compañeros, quienes no pudieron ocultar su incredulidad. Tras el bochornoso momento, decidieron enviarla a la ducha como castigo. Aunque al inicio intentó escapar, la influencer optó por aceptar el baño de agua fría al enterarse de que podría ser suspendida del programa de no cumplir el castigo.

Por su parte, Katia Palma no ocultó su indignación tras escuchar la respuesta. “¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No! No puede ser. No, yo me voy, me voy del programa. ¿Pueden caer ladrillos en esa ducha por favor?”, expresó la conductora visiblemente anonadada.

Reacciones en redes sociales tras el error de Flavia López

El hecho se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde algunos usuarios defendieron a Flavia López y sugirieron que su respuesta habría sido intencional. “Quiero creer que lo hizo a propósito”, “Con los dedos señaló cuatro” o “Lo hizo para ganar ranking”, fueron algunos de los comentarios.

Otros internautas, sin embargo, criticaron el error cometido en televisión. Además, recordaron que no es la primera vez que uno de los integrantes de ‘Esto es guerra’ comete un craso error al no poder responder correctamente preguntas de cultura general durante la competencia.