'Esto es guerra' inició su programación del 2026 el pasado miércoles 21 de enero, de manera oficial, el gran debut del reality, con la presentación de los 'guerreros' y 'combatientes' que se quedan y se van de la competencia; además, del acompañante de Mathías Brivio en conducción. La promoción de intriga fue lanzada en sus redes sociales y mantuvo en vilo a sus espectadores.

Durante los primeros tres días de previa del programa, Mathías Brivio, Johanna San Miguel, Israel Dreyfus y Katty Sheen especularon sobre el posible 'defensor' de los combatientes y entre los nombres mencionados estuvieron: María Pía Copello, Gian Piero Díaz, Katia Palma o alg{un rostro nuevo. Por parte de los competidores, Patricio Parodi reveló que aún no firmaba contrato; Said Palao se perdería el inicio de temporada y las dudas se apoderaron del set.

¿Qué competidores seguirán y quién se van en 'Esto es guerra'?

De momento, la situación de varios 'guerreros' y 'combatientes' es incierta. El grupo de panelistas que lideró 'EEG' hace unos días logró contactarse con algunos de ellos y muchos pusieron en duda su regreso al programa. Patricio Parodi especificó que su rehusamiento a firmar era porque no le gustaba trabajar con José Luis Peña como productor, mientras que Said Palao informó que debido a su tratamiento capilar, se perdería las primeras semanas del reality.

Facundo González estuvo hasta hace poco en España, Madrid, con su novia celebrando su cumpleaños; Karen Dejo se sometió a una delicada operación; Melissa Loza atraviesa un delicado momento familiar; Rosángela Espinoza siempre es una incógnita y Angie Arizaga no quiso revelar el futuro de Jota Benz esta temporada.

Pancho Rodríguez, Gabriel Meneses, Raúl Carpena, Leandro 'La Máquina', Kevín Díaz, Onelia Molina y, con un Mario Irivarren en duda por una lesión que lo alejó de la competencia el año pasado, serían los rostros que se mantendrían para este 2026. Asimismo, 'Esto es guerra' ya empezó con su casting para buscar nuevos talentos, a los cuales, se podría ver en la presentación oficial del reality.

¿Nuevo conductor en 'EEG' 2026?

Mathías Brivio regresó a su 'casa' y anunció que asumirá el mando de 'cobras' y 'leones'. Su retorno oficial se da luego de varios años y señaló que espera que esta nueva etapa sea una de las mejores en su paso por la televisión. La duda está en quién sería el 'rival' de Brivio en la conducción, ya que Renzo Schuller reveló hace unos días que su etapa en los realities había terminado.

Cristian Rivero, Gian Piero Díaz, María Pía Copello y hasta Jazmín Pinedo (quien tuvo un breve paso por 'Combate' como conductora cuando estaba embarazada de su bebé) fueron algunos de los nombres que se barajaron en redes y en el propio canal. Mathías asegura que no tiene preferencia por ninguno, pero lo que si es cierto es que esa incógnita se resolverá el lunes 26 de enero.

¿Dónde y a qué hora ver 'Esto es guerra' en vivo 2026?

'Esto es guerra' 2026 en vivo se transmitirá desde el lunes 26 de enero vía América TV. El horario es el habitual (7:20 p.m), por lo que los fanáticos de los 'guerreros' y 'combatientes' ya se van preparando para una nueva lucha esta temporada.

Hasta el momento, los únicos confirmados en la temporada son Mathías Brivio (conductor de los 'guerreros') y el popular Mister G., la emblemática voz en off del reality de competencia.