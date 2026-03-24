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Guillermo Dávila vuelve a Lima este 2026 para celebrar el Día de la Madre y lanza promesa: “La vamos a pasar fabulosamente”

Guillermo Dávila regresa a Perú tras meses de la muerte de Jessica Madueño, madre de su hijo Vasco. El cantante ofrecerá un homenaje por el Día de la Madre en Lima.

El concierto titulado ‘En concierto para Mamá’ se llevará a cabo los días 8 y 9 de mayo en el Centro de Convenciones Bolívar de Pueblo Libre. Foto: difusión.
El concierto titulado ‘En concierto para Mamá’ se llevará a cabo los días 8 y 9 de mayo en el Centro de Convenciones Bolívar de Pueblo Libre. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Guillermo Dávila vuelve al país, meses después de la muerte de Jessica Madueño, madre de su hijo Vasco. Más allá de un posible reencuentro entre el cantante venezolano y el joven peruano, se dio a conocer que el intérprete de 'Sin pensarlo dos veces' ofrecerá un concierto en Lima como parte de las celebraciones por el Día de la Madre.

Guillermo Dávila pisará nuevamente suelo peruano, esta vez con un homenaje a todas las mamis peruanas con 'En concierto para Mamá', que se realizará en el Centro de Convenciones Bolívar de Pueblo Libre los días viernes 8 y sábado 9 de mayo. Las entradas ya están disponibles en el portal web de Teleticket con precios que van desde S/379. 

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Guillermo Dávila promete un show inolvidable en Lima


Guillermo Dávila regresa al país que tantas satisfacciones y éxitos le ha dado a lo largo de su carrera artística para celebrar por adelantado el Día de la Madre con sus más grandes éxitos musicales. En un video dirigido a su público peruano, el venezolano hizo una promesa a todos los que asistan a sus shows.

“Amigos de Lima, Perú, quiero decirles que este 8 y 9 (de mayo) voy a estar compartiendo con todos ustedes momentos de real alegría y de real intimidad en el Bolívar de Pueblo Libre. La vamos a pasar fabulosamente bien y podremos compartir de cerca mis canciones. Nos vemos”, se le escucha decir a Dávila.

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Trayectoria de Guillermo Dávila


Guillermo Dávila es un cantante y actor venezolano muy popular en América Latina, sobre todo por su auge en los años 80 y 90. Se hizo conocido por protagonizar telenovelas exitosas y, al mismo tiempo, por desarrollar una carrera musical ligada al pop romántico y las baladas. Su imagen quedó muy asociada a la televisión venezolana y a temas que marcaron esa época.

Entre sus canciones más recordadas están 'Solo pienso en ti', 'Cada cosa en su lugar', 'Tesoro mío', 'Barco a la deriva', 'Cuando se acaba el amor' y 'Por amarte tanto'. Muchas de sus canciones se volvieron famosas también por sonar en telenovelas, lo que ayudó a consolidarlo como un ídolo juvenil de su generación.

Recordado por clásicos inolvidables, el músico vuelve al país donde consolidó gran parte de su carrera y donde mantiene una relación muy especial con su público. Será una noche para revivir éxitos, cantar a todo pulmón y compartir un momento especial con mamá.



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