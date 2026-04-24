Fabianne Hayashida, ex participante de 'Combate', ha encontrado el amor nuevamente con Michael Chang tras un difícil pasado sentimental. | Foto: ATV/Instagram/Fabianne Hayashida

Fabianne Hayashida, ex participante de 'Combate', ha encontrado el amor nuevamente con Michael Chang tras un difícil pasado sentimental. | Foto: ATV/Instagram/Fabianne Hayashida

¡Volvió a creer en el amor! Fabianne Hayashida, recordada participante de 'Combate', pasó por un mal de amores años atrás, cuando fracasó su matrimonio con Mario Rangel. Después de un tiempo a solas, la influencer se enamoró de Michael Chang, su actual pareja, y después de un tiempo, se volvió a comprometer.

A través de sus redes sociales, Fabianne Hayashida compartió fotos y videos de los mejores momentos de su relación y también imágenes del viaje en el que recibió la propuesta de matrimonio.

Fabianne Hayashida presume su anillo de compromiso

El miércoles 22 de abril, Fabianne Hayashida publicó un emotivo video de sus últimas vacaciones, donde presume lo bien que lo pasó al lado de Michael Chang, conocido como ‘Motito’. Asimismo, se le ve a la exchica reality presumiendo su anillo de compromiso en su cuenta de Instagram, donde recibió muchas muestras de cariño de sus amigos y de sus seguidores.

“Continuará 05.2027”, es el mensaje que acompaña al video y que significaría que Fabianne Hayashida y Michael Chang contraerán matrimonio el próximo año, específicamente en el mes de mayo.

“No puedo estar más feliz por los 2”, “Felicidades amiga linda, te mereces ser demasiado feliz”, “Que emoción y alegría, muchas felicidades, les deseo lo mejor, te quiero Faby hermosa”, “Felicidades chicos, tqm mi chini, ya celebraremos pronto” y “¡Qué hermosa noticia, que bellos! Felicitaciones amigos”; fueron algunas de las reacciones de amigos de Fabianne Hayashida.

Al día siguiente, el jueves 23 de abril, Fabianne Hayashida compartió fotos de lo que fue su pedida de mano y donde presume un lujoso anillo de compromiso. “In my bride era”, fue el corto mensaje que publicó junto a las imágenes.