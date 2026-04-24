HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE
Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     
EN VIVO

Allanan casa de Piero Corvetto, auditan la ONPE y López Aliaga amenaza | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Fabianne Hayashida, recordada participante de ‘Combate’, se casa por segunda vez y presume lujoso anillo de compromiso: “¡Me caso!”

Exchica reality de ‘Combate’ compartió en sus redes sociales momentos especiales de su relación y la propuesta de matrimonio recibida durante un viaje. Además, anunció la fecha de su boda.

Fabianne Hayashida, ex participante de 'Combate', ha encontrado el amor nuevamente con Michael Chang tras un difícil pasado sentimental.
Fabianne Hayashida, ex participante de 'Combate', ha encontrado el amor nuevamente con Michael Chang tras un difícil pasado sentimental. | Foto: ATV/Instagram/Fabianne Hayashida

¡Volvió a creer en el amor! Fabianne Hayashida, recordada participante de 'Combate', pasó por un mal de amores años atrás, cuando fracasó su matrimonio con Mario Rangel. Después de un tiempo a solas, la influencer se enamoró de Michael Chang, su actual pareja, y después de un tiempo, se volvió a comprometer.

A través de sus redes sociales, Fabianne Hayashida compartió fotos y videos de los mejores momentos de su relación y también imágenes del viaje en el que recibió la propuesta de matrimonio.

PUEDES VER: Irma Maury, la querida Doña Nelly de ‘Al fondo hay sitio’, sorprendió en redes con publicación que alarmó a sus seguidores

lr.pe

Fabianne Hayashida presume su anillo de compromiso

El miércoles 22 de abril, Fabianne Hayashida publicó un emotivo video de sus últimas vacaciones, donde presume lo bien que lo pasó al lado de Michael Chang, conocido como ‘Motito’. Asimismo, se le ve a la exchica reality presumiendo su anillo de compromiso en su cuenta de Instagram, donde recibió muchas muestras de cariño de sus amigos y de sus seguidores.

“Continuará 05.2027”, es el mensaje que acompaña al video y que significaría que Fabianne Hayashida y Michael Chang contraerán matrimonio el próximo año, específicamente en el mes de mayo.

“No puedo estar más feliz por los 2”, “Felicidades amiga linda, te mereces ser demasiado feliz”, “Que emoción y alegría, muchas felicidades, les deseo lo mejor, te quiero Faby hermosa”, “Felicidades chicos, tqm mi chini, ya celebraremos pronto” y “¡Qué hermosa noticia, que bellos! Felicitaciones amigos”; fueron algunas de las reacciones de amigos de Fabianne Hayashida.  

Al día siguiente, el jueves 23 de abril, Fabianne Hayashida compartió fotos de lo que fue su pedida de mano y donde presume un lujoso anillo de compromiso. “In my bride era”, fue el corto mensaje que publicó junto a las imágenes.

Presumiendo su anillo de compromiso, Hayashida anunció su próximo matrimonio para mayo de 2027. Foto: Instagram.

Presumiendo su anillo de compromiso, Hayashida anunció su próximo matrimonio para mayo de 2027. Foto: Instagram.

Notas relacionadas
Exparticipante de 'Combate' acusa a la argentina Yamila Piñero de faltarle el respeto a peruanos: "La más clasista"

Exparticipante de 'Combate' acusa a la argentina Yamila Piñero de faltarle el respeto a peruanos: "La más clasista"

LEER MÁS
Mario Irivarren cuenta cómo 'Combate' armó su primer quinceañero como chambelán: "Contrataron a una chica"

Mario Irivarren cuenta cómo 'Combate' armó su primer quinceañero como chambelán: "Contrataron a una chica"

LEER MÁS
‘Esto es guerra’ sigue líder en su horario: ¿cómo le fue en el rating con el ingreso de exparticipantes de ‘Combate’ y ‘Bienvenida la tarde'?

‘Esto es guerra’ sigue líder en su horario: ¿cómo le fue en el rating con el ingreso de exparticipantes de ‘Combate’ y ‘Bienvenida la tarde'?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Susy Díaz abandona su casa tras revelar que su hija Florcita no paga luz ni agua: "Que sea responsable"

Susy Díaz abandona su casa tras revelar que su hija Florcita no paga luz ni agua: "Que sea responsable"

LEER MÁS
Natalia Salas se sincera sobre su relación con su esposo Sergio Coloma tras enfrentar nuevamente el cáncer

Natalia Salas se sincera sobre su relación con su esposo Sergio Coloma tras enfrentar nuevamente el cáncer

LEER MÁS
Luciana Fuster sorprende al participar en casting global para ser 'ángel' de Victoria's Secret: "¿Se imaginan que se logre?"

Luciana Fuster sorprende al participar en casting global para ser 'ángel' de Victoria's Secret: "¿Se imaginan que se logre?"

LEER MÁS
Querida exreina de belleza habría sido asesinada por su suegra y esposo de víctima la confronta: "¿Qué hiciste, mamá?"

Querida exreina de belleza habría sido asesinada por su suegra y esposo de víctima la confronta: "¿Qué hiciste, mamá?"

LEER MÁS
Diego Chávarri sorprende al consolar a Gabriela Herrera tras ser expuestos: “No te sientas mal por algo que no pasó”

Diego Chávarri sorprende al consolar a Gabriela Herrera tras ser expuestos: “No te sientas mal por algo que no pasó”

LEER MÁS
Mario Irivarren reaparece en polémica: imágenes lo muestran ingresando a hospedaje con exconductora de televisión, según 'Amor y fuego'

Mario Irivarren reaparece en polémica: imágenes lo muestran ingresando a hospedaje con exconductora de televisión, según 'Amor y fuego'

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025