En una conversación en el podcast ‘Com FM’, Fabianne Hayashida compartió su experiencia personal, conectando con la historia de Rafael Cardozo, quien también enfrenta la distancia con su hija. La vida de la ‘China’ ha estado marcada por la ausencia de sus padres en su infancia, lo que la llevó a reflexionar sobre su pasado y su identidad.



¿Dónde nació Fabianne Hayashida?



Fabianne Hayashida, cuyo nombre completo es Fabianne Isabelle Hikari Hayashida Salinas, nació el 26 de abril de 1994 en Japón. A los ocho meses, sus padres decidieron trasladarse a Perú, dejando a la pequeña al cuidado de su abuela. Esta decisión, aunque dolorosa, fue motivada por la crisis económica que atravesaba Perú en la década de 1990.

Los padres de Fabianne Hayashida, Aldo Fernando Hayashida Hayashi e Isabel Salinas, se conocieron en la universidad y se casaron en 1989. Su viaje a Japón fue una huida de la hiperinflación y el terror que vivía Perú en ese entonces. A pesar de la distancia, la familia se mantuvo unida, y la exchica reality recuerda cómo sus padres la visitaban cada año, lo que le generó sentimientos encontrados durante su infancia.

En 2003, la familia Hayashida regresó a Perú, donde en 2005 inauguraron su complejo deportivo La Bombonera en Surquillo. Aldo Hayashida, padre de Fabianne, fue un destacado deportista, y su familia ha continuado con el legado deportivo. Su hermana menor, Daianne, ganó una medalla de bronce en tenis en los Panamericanos Junior 2021, destacando el talento deportivo que corre por sus venas.



¿Qué la motivó a quedarse en Perú?



Por su parte, Fabianne Hayashida estudió Comunicación Integral en el Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL) y se hizo conocida en el reality ‘Combate’, donde comenzó a los 18 años. A pesar de su éxito, la ‘China’ lamentó haber recibido un salario bajo en el programa, lo que la llevó a solicitar un aumento significativo. “Me pagaban US$1.000. Por eso, un día me armé de valor y fui a pedir un aumento. Pedí que me paguen US$3.500 o me iba”, recordó en su podcast.

Asimismo, su participación en ‘Reyes del show’ la catapultó a la fama, donde demostró su talento para el baile y ganó un premio que le permitió estudiar en Broadway y Miami. Fabianne Hayashida logró establecerse en Perú, donde continúa como influencer.

Tras alejarse de la televisión, Fabianne Hayashida se enfocó en su carrera como tripulante de cabina, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión estaba en el emprendimiento. Actualmente, ha lanzado su propia marca de ropa deportiva y fajas moldeadoras para mujeres. Además, se ha convertido en influencer y ha creado su podcast ‘COM FM’, donde comparte su vida y experiencias con diversos invitados.