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El reconocido cómico Melcochita volvió a acaparar titulares al revelar que podría convertirse en padre nuevamente a sus 89 años. Su relación con la joven Heidy Amado, de 22 años, iniciada hace pocos meses, ha sido objeto de comentarios y críticas por la marcada diferencia de edad, aunque ambos han mostrado públicamente un vínculo cercano y afectuoso.

Durante su más reciente aparición en Panamericana Televisión, el humorista sorprendió a la audiencia al mencionar que su pareja presenta un retraso menstrual de aproximadamente una semana. “Hace 7 días que no le viene”, señaló el artista, generando expectativa sobre la posibilidad de un nuevo integrante en su familia y reavivando la atención mediática sobre su vida personal.

¿Melcochita será padre nuevamente a sus 89 años?

En su más reciente aparición en la 'esquina de la televisión', Melcochita sorprendió a los conductores del programa al hacer un impactante anuncio. “Desde hace siete días que no…”, expresó, refiriéndose al retraso menstrual de su pareja, Heidy Amado.

La revelación provocó asombro entre Kurt Villavicencio, conocido como 'Metiche', y Katty Villalobos, quienes comentaron en vivo: “Último minuto… Melcochita, a sus 89 años ¡podría ser nuevamente papá!”.

Heidy Amado confirmó la noticia entre risas y visiblemente emocionada. La joven influencer también destacó que, de concretarse, se trataría de su primer hijo a sus 22 años. La noticia no solo genera expectativa sobre la posible llegada de un nuevo integrante a la familia de Melcochita, sino que además algunos esperan el pronunciamiento de Monserrat Seminario, aún esposa del sonero nacional.

Melcochita y su novia de 22 años sorprenden al 'casarse'

Melcochita y Heidy Amado decidieron dar un paso más en su relación y participaron en una ceremonia que calificaron como una 'boda ancestral', realizada el viernes 22 de mayo. El ritual fue encabezado por el denominado 'Brujo de los Andes', quien bendijo los anillos de la pareja mediante un singular procedimiento cargado de simbolismo.

Tras culminar el evento, el cómico de 90 años y la enfermera de 22 años se mostraron sonrientes en todo momento y sellaron su unión con un apasionado beso frente a las cámaras del programa 'Magaly TV: la firme', que cubrió la ceremonia.