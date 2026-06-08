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Periodista Mónica Delta genera polémica por frase tras elecciones: "La gente pobre no tiene mucho que perder porque no tiene nada"

Gran indignación y desazón en redes sociales generaron las recientes declaraciones de Mónica Delta al referirse al voto rural tras conocer los primeros resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026. En redes la tildaron de clasista y aseguraron que "se le cayó la máscara".

Mónica Delta presentó los resultados del flash electoral de Ipsos en Latina. Foto: Composición LR/Captura/Latina
Mónica Delta presentó los resultados del flash electoral de Ipsos en Latina. Foto: Composición LR/Captura/Latina
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La periodista Mónica Delta se encuentra en el centro de la polémica tras realizar una controvertida afirmación durante la cobertura del flash electoral de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, difundido por Latina en colaboración con Ipsos. La frase, "La gente pobre no tiene mucho que perder porque no tiene nada", surgió al analizar los resultados del voto rural, donde Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, superó ampliamente a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

La declaración de Delta provocó un fuerte debate en redes sociales, con múltiples usuarios que cuestionaron la insensibilidad de su comentario hacia la población vulnerable. Cabe destacar que el resultado global de la encuestadora otorgó, en primera instancia, la victoria a Fujimori con 50,7% frente a 49,3% de Sánchez, un margen estrecho que refleja la polarización del país.

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Mónica Delta genera indignación con polémica frase tras los resultados de las Elecciones 2026

Minutos después de conocerse el flash electoral, los periodistas de Latina se comunicaron con Alfredo Torres, presidente de Ipsos, para profundizar en los resultados. Uno de los puntos analizados fue el amplio margen de diferencia a favor de Roberto Sánchez en el voto rural. Pedro Tenorio, presentador del canal, dialogó con el líder de la encuestadora sobre este fenómeno y sus posibles causas.

Según señaló, los resultados reflejan un desconocimiento de la población sobre la distribución de responsabilidades entre el Gobierno central y los regionales.

"La población muchas veces no entiende de quién es la responsabilidad. Si la posta médica no funciona o la escuela no tiene agua potable, le echa la culpa a la capital. No comprenden que los gobiernos regionales manejan esos presupuestos", explicó.

En medio del debate, Mónica Delta intervino señalando que estos resultados deberían enviar un mensaje claro para que el próximo gobierno llegue a las zonas más necesitadas.

Sin embargo, su comentario sobre los sectores más vulnerables generó polémica en redes sociales. "La población más pobre no tiene mucho que perder porque no tiene nada, porque no ha sido atendida por ningún gobierno de turno, sea de derecha o de izquierda", afirmó, desatando una ola de críticas entre los usuarios.

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Usuarios critican palabras de Mónica Delta

Las declaraciones de la periodista de 67 años se hicieron virales de inmediato en redes sociales. Diversos usuarios señalaron que sus palabras la "pintaron de cuerpo entero" y la tildaron de clasista, entre otros calificativos.

"Mercenarios, viven en una burbuja y no reconocen todo lo que pasan los pobres", "Es así como piensan, minimizando hasta el valor de la vida", "se apagan las cámaras y sale todo el clasismo y racismo de estos ‘iluminados’", "qué asco de periodista", "la población pobre del sur tiene dignidad, algo que tú nunca tendrás", son algunos de los comentarios en su contra.

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