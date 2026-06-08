‘Tu voz existe’: la cultura afroperuana en escena

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En el marco del festival ‘Tu voz existe’, presentan un unipersonal sobre la herencia afroperuana: Cecilia: muchas veces, en distintos lugares, una propuesta de Cecilia Cruz Rodríguez. La puesta en escena parte de la imagen de tres mujeres de distintas generaciones. La artista aborda la identidad con textiles, objetos familiares, sonidos y proyecciones.

“En la obra jugamos mucho con la repetición: del nombre, del rostro, y de la misma historia, al volver a montar la obra también añadimos a esa dimensión”, sostiene Cruz.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Juan Carlos Fisher: “La política ha sobrepasado a la ficción y ahora la ficción se siente aburrida”

El unipersonal ganó los Estímulos Económicos del Ministerio de Cultura 2024 y tendrá una función este jueves. “Ahora, el ritual es distinto, lo volvemos a hacer para buscar nuevas respuestas, la obra se repone pero no se repite, hace aún más eco. La primera semilla de la obra nació hace 5 años en un laboratorio de Creación de Historias de Mujeres Afroperuanas, y volverla a poner en un espacio creado para resaltar creaciones afroperuanas nos llena de orgullo”.

PUEDES VER: Día de la Cultura Afroperuana: Defensoría pide fortalecer políticas contra la discriminación racial

Cruz comparte los créditos del proceso creativo con Andrea Ortiz, quien está a cargo de la asistencia de dirección. La función será este jueves a las 8.00 p. m. en el teatro de la Alianza Francesa, Miraflores. El festival dedicado a las expresiones afroperuanas va hasta el lunes 15 de junio.