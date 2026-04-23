Paolo Hurtado fue invitado al podcast ‘Te pongo al centro’, conducido por Carlos Vílchez. Allí, el futbolista habló sobre su vida personal y recordó su relación clandestina con Jossmery Toledo en 2023, cuando estaba casado con Rosa Fuentes. “Para mí eso fue una mala decisión en mi vida”, señaló el llamado ‘caballito’ al recordar a la exchica reality.

Actualmente, ha logrado reconciliarse con la madre de sus hijos y acaba de celebrar trece años de matrimonio, dejando entrever su arrepentimiento por las decisiones que lo llevaron a poner en riesgo su familia.

Paolo Hurtado habla de su relación clandestina con Jossmery Toledo

Durante la conversación con Carlos Vílchez, el futbolista Paolo Hurtado recordó su noviazgo con Josmery Toledo, con quien fue ampayado por Magaly Medina en Cusco, mientras Rosa Fuentes se encontraba embarazada de su tercer hijo.

“Nosotros los futbolistas vivimos en un mundo donde está todo ese ambiente. Yo soy casado hace trece años. Y a veces uno quiere hacer lo que hace el soltero”, señaló el exintegrante de la selección peruana que clasificó al mundial de Rusia.

Además, mostró su molestia ante las opiniones que señalaban que su esposa lo perdonó por su dinero. “Escucho esos comentarios estúpidos de que ‘lo perdonó porque él juega, porque tiene plata’. No es así”, declaró.

Paolo Hurtado y su reconciliación con Rosa Fuentes

Rosa Fuentes decidió perdonar a Paolo Hurtado tras su infidelidad con Jossmery Toledo. Ahora, la pareja acaba de celebrar su aniversario número trece. Por esa razón, el futbolista quiso agasajar de manera romántica a la madre de sus hijos con globos, rosas y una sesión de fotos familiar.

“El amor no es solo momentos felices, es también resistir, aprender y seguir adelante juntos. 13 años de historia que valen más que mil palabras”, expresó el deportista de 35 años.